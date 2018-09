Ideen om å gjøre Sogn og Fjordane Energiverk, BKK og deler av Hydro til selskapet Vestlandskraft, og dermed et av landets største strømselskaper, ser ut til å smuldre opp.

Nå sier styret i Sogn og Fjordane Energiverk (SFE) nei til et nytt felles selskap for kraftproduksjon.

Den 12. oktober skal saken opp på en ekstraordinær generalforsamling i SFE.

Vestlandskraft har vært et av alternativene Sogn og Fjordane fylkeskommune har vurdert for å sikre seg at verdiene i SFE blir værende i Sogn og Fjordane etter sammenslåing med Hordaland.

BKK på sin side ønsker å vokse på Vestlandet, mens Hydro ser etter løsninger for sine kraftverk i Røldal/Suldal før konsesjonen går ut i 2022 og kraftverkene går som hjemfall til staten.

– Nå har styret i SFE sagt sin mening. Det er eierne som til syvende og sist bestemmer om de vil gå videre med, eller skrinlegge prosjektet, seier Johannes Rauboti, konsernsjef i SFE, i en pressemelding energiselskapet har sendt ut.

– I Vestlandskraft får SFE en relativt liten eierandel på rundt 10 prosent. Styret og administrasjonen i SFE har derfor vært usikre på om alternativet gir god nok lokal kontroll og eierskap til viktige naturressurser, og om det tar vare på lokale arbeidsplasser, kompetanse og aktivitet i stor nok grad, heter det i meldingen fra selskapet.

Disse ulempene vurderer styret i SFE som større enn verdien av reduserte kostnader som er forventet med sammenslåing.

– Derfor har SFE-styret bedt de andre partene om tilbakemelding på hvordan SFE eventuelt vil bli kompensert for ulempene ved en sammenslåing. Men vi opplevde ikke tilbudene som gode nok til å fortsette prosessen, mener Rauboti.