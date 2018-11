MEDIETOPPENE: BT sjekker skattelistene til de som sjekker skattelistene. Øverst til venstre, Sigvald Sigbjørnsson, redaktør for BA. Neserst til venstre, Olav T. Sandnes, TV 2 sjef. Øverst til høyre, distriktsredaktør for NRK Hordaland, Dyveke Buanes. Nederst til høyre, Øyulf Hjertenes, sjefredaktør for BT. FOTO: Bergens Tidende