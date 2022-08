Tosifret inflasjon i Storbritannia

Høye matvarepriser bidrar til å akselerere inflasjonen i Europas nest største økonomi. Prisveksten stiger til over ti prosent.

MAT: Det er spesielt høye matvarepriser som bidrar til å akselerere det generelle prisnivået i Boris Johnson’ Storbritannia.

Prisveksten i Storbritannia fortsetter å klatre til nye høyder, som den har gjort de seneste månedene.

Veksten i prisene stiger nå til 10,1 prosent i juli sammenlignet med samme tid året før. Det er opp fra 9,4 prosent i juni.

Dette er som også de foregående månedene, den høyeste prisveksten siden 1982, anslår statistikkmyndighetene.

Matvare priser drar opp

Økte matvarepriser er det som trekkes frem som den viktigste årsaken til prisoppgangen i juli. Disse har steget 2,3 prosent fra juni til juli, ifølge statistikkmyndighetene.

Inflasjonen er høyere enn det flere økonomer hadde ventet på forhånd. Ifølge The Guardian hadde flere ventet at den skulle lande på 9,8 prosent for juli.

Den britiske kjerneinflasjonen, som er prisveksten utenom strøm, mat, alkohol og tobakk, steg til 6,2 prosent i juli.

Hevet renten

Tidligere denne måneden hevet den britiske sentralbanken, Bank of England, renten med 0,5 prosentpoeng for første gang på 27 år.

Dette var den sjette rentehevingen på rad fra sentralbanken.

Som flere andre sentralbanker, gjør Bank of England sitt for å få bukt med de galopperende prisene i landet.

Styringsrenten i Storbritannia er etter rentebeslutningen oppe i 1,75 prosent.