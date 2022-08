Ny årstopp for strømprisen på Østlandet og Vestlandet

Strømmen er fortsatt dyrest i Sørvest-Norge, men prisen i området faller fra gårsdagens rekord.

En strømstolpe i Maridalen i Oslo.

Strømprisen på Østlandet og Vestlandet når det høyeste nivået for områdene i 2022 fredag. Det er andre dag på rad med årstopp her.

Prisen blir i snitt 3,68 kroner kilowattimen gjennom døgnet fredag, viser tall fra Nord Pool.

Det nærmer seg rekorden for disse områdene fra rett før jul i 2021. Døgnprisen var rett under fire kroner kilowattimen 21. desember i fjor. Fredagens snittpris er også den nest dyreste strømmen noensinne for områdene som blant annet dekker Oslo og Bergen.

Strømmen blir dyrest tidlig på ettermiddagen, og når en topp på 4,66 kroner kilowattimen mellom klokken 13 og 14.

I Sørvest-Norge faller prisen litt etter tre dager på rad med rekord. Strømprisen blir 4,84 kroner kilowattimen i snitt gjennom fredag i området.

Det er fremdeles det tredje høyeste man har sett i Norge noensinne.

Den dyreste timen er klokken 9–10, da prisen kommer opp i 5,50 kroner kilowattimen. Prisen holder seg godt over fem kroner i flere timer både på formiddagen og kvelden.

Kraftprisen hos Nord Pool er oppgitt utenom nettleie, avgifter som moms og påslag til strømselskapene. Nettleien varierer mye mellom ulike nettselskaper. Eventuell strømstøtte trekkes også fra på strømregningen.

I Midt-Norge og Nord-Norge er strømmen mye billigere. Nord-Norge får strømpris på under ett øre kilowattimer i snitt gjennom døgnet, mens prisen i Midt-Norge ligger litt høyere på 25 øre kilowattimen.