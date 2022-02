Statkraft-sjefens gullkantede avtale skaper reaksjoner

Som 62-åringen kan Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen gå ned til halv stilling med en årslønn på 4,4 millioner. Det får Ap go Rødt til å reagere.

Christian Rynning-Tønnesens avtale kalles «grotesk» av LO-topp Jørn Eggum.

– Det er helt absurde tall og ordninger man har ordnet seg med. Tjene mye, jobbe lite: Det høres ut som noen har skutt gullfuglen, sier Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen til Dagens Næringsliv. Hun mener Statkraft-sjefen bør si fra seg avtalen «hvis han er ute etter noe som helst offentlig anseelse».

LO-topp Jørn Eggum har kalt avtalen grotesk, mens Aps Terje Aasland mener styrer som inngår slike avtaler, må byttes ut.

– Det er sånne typer avtaler vi ikke skal ha lenger. Det her viser at styret den gangen ikke forsto hvilke signaler og forhold de sender til omverdenen, sier han.

Styreleder Thorhild Widvey i Statkraft sier til avisen at «policyen er endret», og at det er slutt på slike avtaler. Rynning-Tønnesen selv har sagt at den lukrative klausulen fra 2010 er en gammel ordning i Statkraft, «som ble videreført av styret da jeg ble ansatt som konsernsjef».