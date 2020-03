Oslo Børs stupte 8,1 prosent etter helrød dag

Oljepris i fritt fall og virusfrykt dro hovedindeksen på Oslo Børs videre ned mandag. Ved børsslutt var indeksen ned med 8,1 prosent til 736,08 poeng.

Hovedindeksen på Oslo Børs gikk mandag ned hele 8,1 prosent. Foto: Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Et så kraftig fall har ikke Oslo Børs opplevd siden høsten 2008, under finanskrisen.

Analytikerne hadde på forhånd spådd et fall på 9 prosent ved åpning. Etter få minutters handel mandag var imidlertid hovedindeksen ned 12 prosent, men fallet var redusert til 8.1 prosent ved børsslutt.

Oljeprisen er ned med hele 18,7 prosent, og et fat nordsjøolje ble omsatt helt ned i 36,80 dollar fatet.

– Katastrofe

– For oljeselskapene er dette helt katastrofe, sier sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken til E24.

Equinor alene falt med hele 17,7 prosent. Også selskaper innen oljeservice falt kraftig. Dagens børstaper ble Petroleum Geo-Services som falt med hele 37,9 prosent, tett fulgt av Aker Solutions (-32 prosent), BW Offshore (-31 prosent) og Aker BP (-28,3 prosent).

Både koronavirusets virkning på den internasjonale økonomien og et kraftig fall i oljeprisen får skylden for det brede børsfallet.

Ned i Europa

Europeiske børser falt også kraftig mandag. Både DAX-indeksen i Frankfurt og FTSE-indeksen i London falt med 6,7 prosent, mens CAC 40-indeksen i Paris falt med 7 prosent.

Også børsene i Midtøsten faller kraftig. Det skjer for andre dag på rad.

I Asia avsluttet Nikkei-indeksen i Tokyo med en nedtur på 5,1 prosent. Hongkong-børsen falt 4,2 prosent.

På USA-børsene var S&P 500-indeksen rundt klokken 17 ned 4,7 prosent, mens Dow Jones falt 4,8 prosent.

Norwegian stuper videre

Flyselskapet Norwegian faller også kraftig og falt 27 prosent da børsen åpnet mandag. Det sendte aksjen ned til en kurs på 8,80 kroner, det laveste nivået siden 2005, ifølge E24. Ved børsslutt ble aksjen omsatt for 11 kroner, et fall på 9,8 prosent.

Oljeprisfallet kommer etter bruddet i forhandlingene mellom Opec-landene og Russland. Opec-landene ønsker å redusere produksjonen av olje på grunn av dramatisk lavere etterspørsel som følge av koronaviruset som herjer i verden, men fikk ikke med seg Russland på dette.

Priskrig

Saudi-Arabia innledet da priskrig på olje. Dermed ble fallet i etterspørselen møtt med en kraftig økning i tilbudet, som igjen har ført til oljepriskollapsen.

Analytiker Ingvild Borgen Gjerde i DNB kaller situasjonen uvanlig. Det er krisestemning i markedet, slår hun fast i DNBs morgenrapport:

– Om ikke markedene allerede var preget av en viss grad av krisestemning som følge av koronavirusutbruddet, er det liten tvil om at krisestemning hersker i markedene akkurat nå.

Børsras også på Wall Street

Handelen på Wall Street ble midlertidig stanset da New York-børsen åpnet med kraftig fall mandag, etter bekymring over oljeprisras og koronavirusfrykt.

Handelspausen ble iverksatt da den bredt sammensatte S&P 500-indeksen raste 7 prosent ved børsåpning for å hindre ytterligere børsfall. Handelen ble gjenopptatt 15 minutter senere.

En time senere var S&P 500-indeksen ned 6,6 prosent. Dow Jones-indeksen hadde da falt til 6,9 prosent mens teknologitunge Nadaq var ned 6,2 prosent.

Handelspause er et tiltak som tas i bruk når fallet er på 5 prosent. Da utløses stans i all handel i 15 minutter. Det var første gang siden presidentvalget i 2016 at handelen var blitt midlertidig stanset på Wall Street.

Wall Street stanset mandag handelen etter et kraftig kursfall noen minutter etter åpning. Foto: Richard Drew / AP / NTB Scanpix

Kraftig oljeprisfall

De siste to ukene har vært vanskelige for finansmarkedet idet koronavirusfrykten har vokst i omfang. Mandag så markedet ut til å gå inn i en ny bekymringsfase etter at oljeproduserende land ikke klarte å enes om en avtale om å begrense oljeproduksjonen. Da falt oljeprisene kraftig.

Virusspredningen fører til økonomiske ringvirkninger. I Nord-Italia er 15 millioner mennesker, én firedel av landets befolkning, ilagt strenge reiserestriksjoner i én måned for å stanse ytterligere spredning. Tiltaket er det strengeste i verden siden Kina sperret av Hubei-provinsen for å stanse spredningen av viruset.

Det internasjonale pengefondet oppfordrer til betydelige stimuleringspakker og internasjonalt samarbeid for å dempe den negative økonomiske påvirkningen.