Kongsberg Gruppen foreslår 2,1 milliarder i utbytte

Kongsberg Gruppen øker ordreinngangen kraftig og drysser milliarder over aksjonærene.

Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

Forsvars- og teknologikonsernet Kongsberg Gruppen øker ordreinngangen til 19,2 milliarder i fjerde kvartal. Det er en forbedring på 53,6 prosent fra 12,5 milliarder i fjerde kvartal 2021.

– Sikkerhet har kommet høyere på verdensagendaen, noe som har økt etterspørselen etter overvåknings- og forsvarsmateriell, sier konsernsjef i Kongsberg Gruppen Geir Håøy.

Kongsberg Gruppen omsetter som ventet blant analytikere for 9,4 milliarder kroner i fjerde kvartal 2022. Det er mer enn på samme tid året før da selskapet omsatte for 8,1 milliarder.

– Med en ordreinngang på over 19 milliarder i kvartalet, fortsetter vi å bygge ordrereserve. Vi har nær doblet ordrereserven de siste to årene og hadde ved utgangen av 2022 sikret ordre for 63 milliarder kroner som skal leveres fremover, sier Håøy.

Resultatet etter skatt ender på 981 millioner kroner. En forbedring på 263 millioner kroner fra 718 millioner i fjerde kvartal året før.

Selskapet foreslår et utbytte på 12 kroner per aksje for totalt 2,1 milliarder kroner.

Resultatet innenfor de ulike enhetene Marine Driftsinntektene stiger til 5,3 milliarder kroner i fjerde kvartal. Opp fra 4,9 milliarder på samme tid året før.

Ordreinngangen øker til 12,5 milliarder for kvartalet. En økning fra 7,5 milliarder korner.

Driftsresultatet (EBIT) landet på 476 millioner kroner. En økning fra 372 millioner i fjerde kvartal 2021. Forsvar og romfart I forsvarssegmentet øker driftsinntektene til 3,9 milliarder kroner. Til sammenligning lå disse på 3 milliarder kroner på samme tid året før.

Driftsresultatet (EBIT) kom inn på 727 millioner kroner fra 560 millioner året før. Digital I det digitale segmentet ble driftsinntektene 285 millioner kroner. Det er en forbedring fra 229 millioner kroner i fjerde kvartal 2021.

Driftsresultatet (EBIT) er negativt med minus 146 millioner kroner. Året før kom driftsresultatet inn på minus 90 millioner kroner.

Økt forsvarssatsing

Administrerende direktør i Kongsberg Gruppen varslet i oktober at selskapet ville selge missiler for 15 milliarder kroner de neste 18 månedene.

– Vi ser, hører og tenker at forsvarsbudsjettene kommer til å øke i både Europa og andre land. Det ser vi også på etterspørselen innenfor både missil, luftvern, kampsystemer og våpenstasjoner, sa Håøy til E24.

Senest i januar signerte Kongsberg Gruppen en avtale med Australia for leveranse av deres «naval strike missiler» til over fem milliarder kroner.

Forsvarsministeren i Storbritannia, Ben Wallace, kalte i november missilene for «best i verden» da landet kjøpte de samme sjømålsrakettene.