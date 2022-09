Årets sommer er historiens varmeste. Det kan bli verre til neste år.

Her er ukens viktigste nyheter fra det grønne skiftet.

Skyhøye gasspriser gjør at Fjord Line nå vurderer å gå tilbake til dieseldrift for de to danskebåtene sine.

1 Grønt skifte i hard sjø Danskebåten MS «Bergensfjord». Energikrisen i Europa fører med seg en del paradokser: Byggingen av Fjord Lines to danskebåter MS «Bergensfjord» og MS «Stavangerfjord» ble i sin tid forsinket med et halvt år, fordi rederiet ønsket å bytte ut skipenes dieseldrevne maskiner med gassmotorer. Målet var opplagt: Å kutte utslipp fra skipsfarten, som er en klimaversting, og samtidig benytte et drivstoff som den gangen var greit priset og fantes i rause mengder. Så kom Russlands angrep på Ukraina, russerne har kuttet forsyningene av naturgass til Europa, og prisene er på skyhøye nivåer. Omveltningene og kostnadsøkningene gjør at Fjord Line nå vurderer å gå tilbake til dieseldrift for de to fergene, som seiler den klassiske ruten mellom Bergen og Hirtshals. Det er konsernsjef Brian Thorsted Hansen som forteller dette til Bergens Tidende. Han understreker at diesel er en av mulighetene rederiet vurderer. Et annet alternativ er å bytte til fleksible motorer, som kan gå både på diesel og biogass. – Energikrisen er krevende for alle bedrifter som er avhengige av naturgass. Jeg tror det er mange som ser på hvilke alternativer de har nå, sier Hansen.

2 Sommeren oppsummert: Varm, vill og fæl Pakistan er blant landene som er verst rammet av ekstremvær på ettersommeren. Flommen har gjort enorme skader. 2022 har satt historisk rekord: Sommeren dette året har vært den varmeste som noen gang er registrert. Forskerne ved EUs klimatjeneste Copernicus Climate Change Service har slått fast at årets sommer var 0,4 grader hetere enn fjorårets, som også var rekordvarm, melder The Independent. En som har betraktet dette på nært hold, er klimaforsker Stefan Sobolowski ved Bjerknessenteret og Norce i Bergen. Han forteller til nettavisen Energi og klima at klimaendringene nå merkes i alle områder på kloden som er bebodd av mennesker. Og det vil bli mer av det i årene som kommer, sier han. 2021 var også ille: I fjor økte klimautslippene fra energiproduksjon og forbruk på hele kloden med seks prosent. Lite tyder på at industrilandene vil makte å kutte betydelig i forbruk og utslipp med det aller første. Klimasystemene er i ulage. Derfor mener Sobolowski at det er åpenbart at det vil bli stadig varmere, med flere hetebølger, mer ekstremvær og flom. – Vi må regne med at konsekvensene blir vesentlig verre enn vi har trodd hittil. På engelsk heter det «plan for the best, prepare for the worst», sier Sobolowski.

3 En brennbar diskusjon Hva sparer du mest penger på: fyre med ved, eller kjøpe varmepumpe? Energi-tvekamp: Aftenposten gjør et forsøk på å avgjøre en av strømkrisens store spørsmål. Hva sparer du mest penger på: fyre med ved, eller kjøpe varmepumpe? Spørsmålet har ingen enkle svar, som artikkelen viser. Alt avhenger av hvor tett eller trekkfull boligen din er, hvilken tresort du foretrekker å brenne, og hvor kresen du er på inneklimaet. Og fasit er? Energirådgiver Trond Paasche i Enova har finregnet. Han har tatt utgangspunkt i en huseier som betaler 250 øre pr. kilowattime, fratrukket statlig strømstøtte. Da blir resultatet følgende: Med varmepumpe koster det 62,5 øre pr. kilowattime å holde bekvem varme et rom. For å oppnå samme effekt med vedfyring, må du ha en ovn som brenner med 80 prosents virkningsgrad, en vedsekk på 15 kilo, og den må ikke koste mer enn 32,50 kroner. Så med dagens vedpriser, ser det ut til at varmepumpen er vinneren. Foreløpig.

4 Beistet har fått elmotor Ford F150 Lightning: 2,8 tonn eltruck med 514 km rekkevidde. Noen jubler, andre mener det er meningsløst å grønnifisere en bil av denne størrelsen og tyngden. Den amerikanske bilfabrikanten Ford har bestemt seg for å gjøre en av sine mest populære monsterbiler helelektrisk: F150. Nå står to svære elmotorer på til sammen 580 hestekrefter mellom hjulsettene, og bilen har fått etternavnet «Lightning». DNs bilskribent har tatt på seg å prøve den, og har skrevet et lyrisk stykke om muskler og amerikansk bilhistorie. Et utdrag: «Batteriet har en nettokapasitet på imponerende 131 kWh. Det sørger for å kunne bringe det nesten 2,8 tonn tunge beistet 514 kilometer unna ladestolpen. Den fungerer også som en superkvikk muskelbil der den skyter ut av startblokken og passerer 100 km/t etter omkring 4,5 sekunder.» Bilen er foreløpig ikke å få kjøpt i Norge. Greit å vite.

