Justis- og beredskapsministeren: – Nå er det høy beredskap

Norges Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl møtte pressen i forbindelse med pågripelsen av fire russere med fotoutstyr. Statsråden sier at vi nå ser konsekvensene av den nye sikkerhetssituasjonen i Norge.

Mehl åpner pressekonferansen med å si at Politiet i Nordland i dag pågrep fire russere for kartlegging av skjermingsverdige objekter.

– Alle sakene er under etterforskning, og jeg kan ikke gå inn i detaljer på det nå. Vi vil få flere svar når etterforskningen fra politiet er ferdig, sier statsråden.

Så langt er det ikke påvist noen sammenheng mellom de sakene hvor to russere ble varetektsfengslet i Troms og Finnmark, og siktet for å ha fløyet drone i Norge. Politiet ikke gjort funn av drone i denne saken, kun ordinære fotoapparater. Dermed er til sammen seks russiske statsborgere varetektsfengslet i Norge etter å ha blitt tatt med droner eller fotoutstyr, ifølge NTB.

– På generelt grunnlag vil jeg si at det er viktig at vi har årvåkenhet i samfunnet på aktivitet som kan fremstå mistenkelig. Dette bør rapporteres til politiet lokalt. Politiet har tett dialog med PST, sier Mehl.

Videre sier hun at vi nå ser konsekvensene av den nye sikkerhetssituasjonen i Norge, og at vi ikke kan utelukke at det kommer flere lignende saker fremover.

– Nå er det høy beredskap og fullt fokus på trusselbildet rundt oss og den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen, sier hun.