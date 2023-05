Nå kommer feriepengene. Her er åtte ting du må vite før du bruker dem opp.

(E24) Har jeg rett på feriepenger? Og når får jeg de? Vi gir deg den ultimate guiden til feriepenger.

Feriepengene er både skattefrie og utgjør litt mer enn lønnen du trekkes for. Det kommer godt med i år.

Anne Sofie Lid Bergvall

Sommeren er like rundt hjørnet, og mange nordmenn gjør seg klar for en velfortjent ferie. Men det innebærer ikke bare bekymringsløs nytelse av sol, strand og hengekøye. Det koster også.

Reiser til utlandet er blitt dyrere på grunn av den svake kronen. Og ferie i Norge er blitt dyrere på grunn av prisstigningen.

Da kan det kjennes godt med litt ekstra penger på konto i form av feriepenger.

Men får du egentlig mer penger om sommeren? Og hva skjer med lønnen din? E24 gjør et forsøk på å forklare den kompliserte ordningen med feriepenger.

Hvorfor får jeg feriepenger?

Ifølge ferieloven har alle arbeidstakere rett på fire uker og én dag ferie. Hvis du jobber et sted med tariffavtale, får du én ekstra uke ferie.

Du har derimot ikke rett til ferie med lønn. I stedet for får du feriepenger, som skal erstatte lønnen din.

Altså skal arbeidsgiver trekke deg i lønn for de ukene du er på ferie og heller utbetale feriepenger.

Feriepenger er en rettighet som du opparbeider deg basert på inntekten du hadde i fjor.

Hvor mye får jeg i feriepenger?

Feriepengene utgjør 10,2 prosent av lønnen du hadde i fjor, eller 12 prosent hvis du er tilknyttet en tariffavtale.

Altså, hvis du hadde 500.000 i lønn i 2022, skal feriepengene dine i år utgjøre minst 51.000 kroner, og 60.000 hvis du har tariffavtale.

Det utgjør litt mer enn den lønnen arbeidsgiver trekker deg for ferien.

Dette er ikke penger som trekkes fra lønnen din ellers i året. Dette er penger som går fra arbeidsgiver, som en kompensasjon for at de trekker deg i lønn for ferie.

Hva om jeg ikke hadde full jobb i fjor?

Feriepengene er grei skuring hvis du jobbet hele fjoråret for samme arbeidsgiver som du har nå.

Men:

Hvis du ikke hadde jobb i fjor i det hele tatt, har du dessverre ikke rett til feriepenger.

Hvis du jobbet deler av året for den arbeidsgiveren du har nå, får du feriepenger basert på den lønnen du tjente da.

Hvis du jobbet deler av fjoråret hos en annen arbeidsgiver, skal du ha fått utbetalt feriepengene dine da du sluttet.

Når trekker arbeidsgiver lønnen min for ferie?

Mange arbeidsgivere trekker lønn og utbetaler feriepenger i samme måned. Dette kan være selv om du tar ut ferien din på forskjellige tidspunkter gjennom året. Da trekker de deg i lønn for fire uker og én dag, eller fem hvis du har tariffavtale. Så gir de deg feriepenger i stedet for.

De må ikke gjøre det slik. Lønnen skal, ifølge ferieloven, trekkes i forbindelse med at du tar ut ferie. I tariffavtaler kan det være annerledes.

Men feriepengene skal utbetales i forbindelse med hoveddelen av ferien din. Altså siste lønningsdag før du tar ut mest av ferien. Det er vanligvis nå før sommeren.

Hvis du ikke har opparbeidet feriepenger hos arbeidsgiveren din, og du likevel skal ta ut fem uker ferie, kan det være at du blir trukket over to måneder: fire uker den ene måneden og én uke den neste.

Kan jeg nekte å ta ferie?

Hvis du har opparbeidet deg fulle rettigheter til feriepenger, har du plikt til å ta ut hele ferien din. Du kan avtale med arbeidsgiver å ta med 12 dager over til neste år, men du kan ikke få både feriepenger og fem uker ekstra lønn.

Hvis du derimot ikke har opptjent nok feriepenger, kan du kreve å få redusert ferien din. Husk å snakke med sjefen din om det i god tid før du blir trukket i lønn for ferie.

Du har da fortsatt rett til å ta ut fire uker ferie, fem med tariffavtale, men du kan også nekte hvis ikke feriepengene dekker bortfallet av lønn.

Er feriepengene skattefrie?

Ja og nei. Selve utbetalingen av feriepenger trekkes det ikke skatt på. Så det føles ekstra godt for lommeboken. Men det betyr at man resten av året trekkes litt høyere skatt.

Hvorfor får jeg ikke bare lønn i de ukene jeg jobber?

Det er et godt spørsmål! Og mange mener dagens ordning er dårlig, fordi den rammer mange. For eksempel arbeidsledige eller ansatte som har vært ute i lange fravær som kommer i jobb, nyutdannede i sin første jobb eller utenlandske arbeidstakere som begynner å jobbe i Norge.

Men etter at Esa hadde saken oppe til behandling, har nå Arbeids- og inkluderingsdepartementet sagt at det vil utrede «løsninger der arbeidstakere kan få både ferie og feriepenger det første året i arbeid».

Hvilke stønader fra Nav gir opptjening av feriepenger?

Du kan i noen tilfeller få feriepenger av Nav, hvis stønader du mottok fra dem, var en del av inntekten din i fjor.

Det varierer hvor mye du får i feriepenger på ulike ordninger.

Du får ikke opptjening av feriepenger hvis du får pensjon, uføretrygd, kvalifiseringsstønad, arbeidsavklaringspenger eller introduksjonspenger.