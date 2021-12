Vegvesenet droppet å inspisere tunneler på Vestlandet – får kritikk

Statens vegvesen har latt være å gjennomføre inspeksjon av berg og bergsikring i tunneler på Vestlandet. Nå må de tåle kritikk fra Vegtilsynet.

Betong løsnet fra taket i Fløyfjelltunnelens nordgående løp i november 2019.

NTB

– Det kan være alvorlig om man ikke kjenner tilstanden til de enkelte tunnelene, og her har det ikke vært gode nok inspeksjoner, sier tilsynsleder Ingebjørg Midthun til Nynorsk Pressekontor.

Hun peker på at halvparten av tunnelene i Norge ligger på Vestlandet.

Vegvesenet skal ha en hovedinspeksjon av alle tunneler minst hvert femte år. I resten av landet har slike inspeksjoner vært gjennomført, men ikke alltid innen fristen.

– Det å ikke gjennomføre inspeksjoner, eller å gjennomføre dem for sjelden, har som konsekvens at Statens vegvesen ikke har oversikt over tilstanden i den enkelte tunnelen, sier Midthun, som påpeker at dette kan føre til at det oppstår farlige situasjoner for trafikantene.

I Nasjonal vegdatabank (NVDB) er det registrert 109 steinnedfall fra tak og vegger i riksveitunneler de siste årene.

Pressesjef Kjell Bjørn Vinje i Statens vegvesen sier at rapporten fra Vegtilsynet er i tråd med Vegvesenets egne funn, og at de allerede er i gang med å gjennomgå rutinene.

Men Vegvesenet har god kunnskap om tilstanden på riksveitunnelene, fremholder han.

– Det blir løpende gjennomført overvåking og tiltak for å redusere risiko for nedfall av stein og andre uønskede hendelser. Generelt er norske riksveitunneler svært trygge, understreker han.