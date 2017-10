Osterøy vil bli vertskap for fullskala solcelleanlegg til sjøs. Norske gründere vil deretter erobre asiatiske byer med ny teknologi.

Sommeren 2016 skrev BT om miljøproblemene i fjordbassenget rundt Osterøy. Oksygenmangel og dårlige bunnforhold i deler av Sørfjorden var noe av det som ble dokumentert. En bekymret Osterøy-ordfører Jarle Skeidsvoll (KrF) var avbildet i reportasjen foran oppdrettsanlegget på Skaftå, noen kilometer øst for Osterøybrua.

Denne formiddagen er ordføreren tilbake ved oppdrettsmerdene på Skaftå, men nå for å fremme det grønne skiftet i fjorden.

For ved Lerøy-anlegget ligger det nå et solcelleanlegg og duver i sjøen. Flytende solenergi er noe av det heteste på fornybarfronten, og den trange Sørfjorden er testarena for pilotmodellen utviklet av selskapet Ocean Sun.

Store aktører

24 solcellepaneler på en løvtynn, blå plastduk er begynnelsen på det gründerne håper og tror kan bli begynnelsen på et grønt, internasjonalt energieventyr. Med seg på laget har de fått selskaper med verdensledende kompetanse på sine områder: Rec Solar, Hydro Aluminium og sjømatselskapene Grieg Seafood og Lerøy.

BKK Grønn Invest er også inne med støtte til utviklingen av prosjektet.

Neste skritt er å få på plass et anlegg med 750 solcellepaneler i tilknytning til et eksisterende oppdrettsanlegg – trolig i Hordaland – til neste sommer.

Sikter mot Asia

Deretter sikter Ocean Sun mot enda større markeder.

– Flytende solcelleanlegg har et kjempepotensial nær befolkningsrike områder. Vi har nettopp presentert teknologien på en stor konferanse i Singapore. Knapphet på arealer er et stort problem for utbyggingen av landbaserte solkraftverk i flere asiatiske land, sier Øyvind Christian Rohn, en av gründerne i Ocean Sun som har tatt patent på teknologien.

Pilotanlegget i Sørfjorden har bokstavelig talt vært på nett siden mai i år, og teknologien fungerer hittil etter oppskriften.

Kappløp

– Men dere kan umulig være de eneste som utvikler flytende solcelleanlegg?

– Det pågår et globalt kappløp for å utvikle flytende solenergi-løsninger. Det spesielle med vårt prosjekt er at det produserer mer strøm fordi solcellene blir mer effektive av det kalde vannet. Flytekragene jobber også med kreftene i sjøen, og merdene med solcellepanelene tåler minst fem meter høye bølger. Den 0,9 millimeter tynne duken har også en bølgedempende effekt, sier Børge Bjørneklett. Han har doktorgrad i materialteknologi og er én av oppfinnerne i Ocean Sun. Selskapet jakter nå på investorer som kan bidra til å ta prosjektet videre.

– Etter læreboken

BKK har lagt inn to millioner kroner i støtte til utviklingen av prosjektet. Selskapet investerer i oppstarts- og vekstvirksomheter som utvikler innovative løsninger innen fornybar energi.

– Dette prosjektet er helt etter læreboken. Her har vi en industriell aktør med på laget, en kommune med en fremoverlent ordfører og et oppstartselskap med en spennende løsning, sier Monika Zsak, som er leder for BKK Grønn Invest.

Konserndirektør Ingrid von Streng Velken i BKK mener teknologien i denne fasen er skreddersydd for oppdretterne. I dag bruker store deler av havbruksnæringen dieselaggregater som både er dyrere i drift og langt mer forurensende enn solcellepaneler.

Fakta: Ocean Sun Solenergiselskap som ble opprettet i 2016 av gründerne Børge Bjørneklett, Øyvind Christian Rohn og Arnt Emil Ingulstad.

Selskapet utvikler flytende solcellepanel-anlegg.

Har siden mai testet ut en pilotmodell liggende ved Lerøy Sjøtrolls oppdrettsanlegg på Skaftå i Sørfjorden ved Osterøy.

Isolerte øyer

– Mange oppdrettsanlegg ligger i nokså grisgrendte områder. For et vanlig oppdrettsanlegg koster det rundt tre millioner kroner å knytte seg til strømnettet. Derfor er denne type lokale, fremtidsrettede energiløsninger veldig interessant også for BKK. Flytende solceller kan også være aktuelt for isolerte øyer der vanlig nettilknytning er veldig kostbart, sier Velken, som er konserndirektør for innovasjon og utvikling i BKK.

Osterøy-ordfører Jarle Skeidsvoll ønsker at Osterøy skal bli vertskommune for det første fullskala-anlegget til Ocean Sun.

– Osterøy vil være en arena og laboratorium for nye bærekraftige teknologier i fjorden. Derfor ønsker vi å legge til rette for en videreutvikling av teknologiløpet til Ocean Sun. Vi har avsatt arealer i vår nye strand- og sjøsoneplan som vi stiller til disposisjon for aktører som vil bidra til et grønt skifte i fjorden, sier Skeidsvoll.

Fra før har kommunen gjort seg bemerket med å stille krav om alle nye oppdrettsanlegg skal være utslippsfrie.