I år gjelder andre byttetips for julegaver

For å unngå trengsel, kø og kaos i romjula anbefaler Forbrukerrådet å vente til etter nyttår med å bytte julegaver. Da må man endre strategi fra tidligere år.

– Ola og Kari har vært flinke til å spre julehandelen utover åpningstidene, det er lurt å fortsette med det også i romjula og på nyåret, sier Harald Jachwitz Andersen, direktør for handel i Virke. Foto: NTB

Hvert år bytter nordmenn julegaver for millioner av kroner.

Vanligvis er folk kjappe til komme seg til butikken for å bytte plagg eller sko i feil størrelse eller farge, gaver de har fått dobbelt opp av eller presanger de rett og slett ikke vil ha, og stiller opp så snart dører åpner etter helligdagene. Dermed er butikkene fulle av folk i romjulen.

– I år er dette uheldig med henblikk på koronasmitte, både for oss kunder og de ansatte. Å spre gavebyttingen over tid er derfor lurt for alle parter, sier jurist Caroline Skarderud i Forbrukerrådet til NTB.

Hold igjen litt

Forbrukerrådet anslår at halvparten av nordmenn bytter en eller flere gaver de får til jul i annen vare eller tilgodelapp.

Tidligere år har handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon Virke anbefalt folk å forte seg til butikken for å bytte, spesielt om man skal få fatt i en annen størrelse, modell eller farge. Det gjelder å være tidlig ute hvis det er rift om varene. Dessuten har Virke tidligere påpekt at man bør bytte eller få tilgodelapp før det du skal returnere, kanskje havner på salg. Er varen på salg, er det lite sannsynlig at du får full verdi for den.

I år anbefaler Virke at man tenker gjennom hvorvidt det haster å bytte: Hold igjen om du ser at det er rom for det.

– Sesongvarer bør byttes raskere enn andre varer. Det haster mer med klær og sportsartikler enn med bøker og elektronikk, sier Harald Jachwitz Andersen, direktør for handel i Virke.

Hvis du ser deg nødt til å gå i butikken i romjula, velg odde tider.

– Ola og Kari har vært flinke til å spre julehandelen utover åpningstidene, det er lurt å fortsette med det også i romjula og på nyåret, sier Virke-direktøren, og legger til at mange butikker har gode returordninger via post, så man burde sjekke den muligheten.

Alle ledd må bidra

Forbrukerrådet understreker at hvis det skal fungere å spre byttingen ut til etter nyttår, må ikke minst butikkene bidra ved å gi lengre byttefrist.

– Å bytte julegaver er ingen lovfestet rettighet, men vanlig å tilby fra butikkens side. Det er dermed butikkenes betingelser som gjelder, og de varierer fra butikk til butikk. Vanligvis må man bytte julegaver i romjulen, men koronapandemien gjør at det kan være lurt å utvide fristen for å unngå overfylte butikker og økt smittefare, sier Skarderud.

Mange butikker har allerede utvidet byttefristen til et stykke ut i januar og til og med enda lenger, og gjør oppmerksom på det når gaven blir kjøpt inn.

Gjem kvitteringer

Ta vare på kvitteringer og byttelapper, legg dem samme sted, det er lett å gå surr.

Det gjelder å ikke tukle med det man vet at man ikke skal beholde. Ikke ta det ut av pakninger eller fjern merkelapper. Butikkene tar ikke imot noe de ikke får solgt igjen.

Det er for øvrig andre regler for bytterett hvis du har kjøpt gaver på nettet. I norske nettbutikker har du automatisk 14 dagers angrerett, mens fysiske butikker ikke har plikt verken til å gi deg pengene tilbake eller å la deg få bytte til noe annet, med mindre det viser seg å være noe galt med varen.