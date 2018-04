Loen Skylift, himmelheisen som fraktar passasjerar meir enn tusen meter frå fjord til fjell i Nordfjord, knuser alle forventningar til inntening.

Eitt år etter at heisen tok til å gå, kunne både initiativtakarane og aksjonærane gle seg over eit oppsiktsvekkjande godt første driftsår. Av ein omsetnad på 37,2 millionar kroner oppnådde selskapet eit driftsresultat på 15,3 millionar kroner. Det gir ein driftsmargin på solide 41 prosent. Det er lokalavisa for Indre Nordfjord, Fjordingen, som melder dette.

Resultatet gir ein triveleg utbytefest for aksjonærane. 7,25 millionar kroner skal delast ut til saman til dei som teikna seg på aksjonærlista, kunne styreleiaren i selskapet, Leif Ragnar Riksheim, opplysa på generalforsamlinga torsdag i førre veke. Og det etter eit driftsår som ikkje ein gong var eit heilt år.

Gammal draum

Loen Skylift er resultatet av ein draum som familien bak Alexandra hotell i Loen har bore på i mange tiår. Då det endeleg vart fortgang i planane, gjekk det radig. Frå spaden blei sett i jorda i 2015 gjekk det mindre enn to år til bana vart sett i drift. 20. mai i fjor kom sjølvaste dronning Sonja til Loen for å klyppe snora og offisielt erklære nyvinninga for opna.

Fram til utgangen av 2017 betalte 92.000 personar 485 kroner kvar for å ta gondolen til toppen og ned att. Det er nesten 40.000 fleire enn dei 55.000 som måtte til for at satsinga skulle gå i balanse. Skeptikarane til prosjektet var det lokalt sant nok ikkje så mange av, men dei færraste trudde nok på så gode besøkstal som fasiten no viser.

Kommunen bør selja seg ned

– Ideen har stått seg godt, sa hotelldirektør Richard Grov på generalforsamlinga. Han er femte generasjons hotelleigar og den som altså fekk høve til å sjå den seigliva draumen gå i oppfylling.

Aksjonærlista til Loen Skylift omfattar både verksemder og privatpersonar. Også Stryn kommune er inne på eigarsida med 16,5 millionar kroner. Ordførar Sven Flo kan dermed gle seg over eit utbyte på pene 825.000 kroner. Til Fjordingen seier Flo at kommunen sin intensjon har handla om å skire ei etablering som har stor samfunnsnyttig effekt. På lang sikt meiner Flo at kommunen av prinsipielle grunnar bør selja seg ned, men framleis sitje att med ein liten aksjepost.

– Gledeleg bonus

Are Abraham Opheim gjekk inn i prosjektet med 100.000 kroner av sparepengane sine. Han hadde ikkje sett for seg at han skulle kapitalisera på investeringa, iallfall ikkje så raskt.

– Eg kjøpte aksjar i første rekkje for å støtte eit prosjekt som er positivt for Stryn, og som kan bidra til at turisttrafikken aukar, seier 41-åringen, som på si driv med utleigeverksemd til turistar på slektsgarden. No meiner han at det kanskje kan vera grunnlag for å utvida frå to til tre utleigeeiningar.

– Eg merkar at straumen av turistar er aukande, og det er grunn til å tru at det har med gondolbana å gjera, seier Opheim. Han karakteriserer utsiktene til utbyte på aksjeinvesteringa som overraskande.

– Ein gledeleg bonus for oss aksjonærar. Dette var ikkje noko vi hadde rekna med, seier Opheim til BT.

Vidare utvikling

Richard Grov legg vekt på at det gode økonomiske resultatet gir høve til å følgja opp planen om å utvikla anlegget vidare. Parkeringsarealet skal utvidast, fjordbygget skal ferdigstillast, og på fjellet skal både restauranttilbodet og stigsystemet utviklast.

Nest største aksjonær etter Alexandra hotell er Garaventa AG, leverandøren av pendelbana. Sveitsarane sin representant på generalforsamlinga, økonomidirektør, Sebi Lüönd, gav uttrykk for at dei alltid har hatt stor tru på Loen Skylift.

– Men det er uvanleg å levere slik resultat i første driftsår, sa Lüönd, ifølgje Fjordingen.