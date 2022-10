Lurer du på noe om personlig økonomi? Spør ekspertene.

BT har invitert to økonomieksperter til å svare på det du måtte lure på.

Professor Ola Grytten på NHH og professor Julie Riise på UiB.

Strøm, mat, drivstoff og renter. 2022 er blitt et dyrt år for mange. Lurer du på hvilke grep du kan ta for å styrke privatøkonomien? Hva du kan gjøre hvis huslånet blir for dyrt?

Tirsdag klokken 10 vil to eksperter svare på spørsmål du måtte ha om din personlige økonomi.

Ola Grytten er professor på NHH og spesialrådgiver for Norges Bank. Julie Riise er professor på UiB og har familieøkonomi som kompetansefelt.

Her kan du stille dine spørsmål:

Still ditt spørsmål her: Send inn av Bergens Tidende DEL Nettmøtet starter klokken 10 tirsdag. Send gjerne inn spørsmål allerede nå.

Vedskolen Nyhetsbrev Gratis: Journalist Eir Stegane gir deg alt du trenger å vite om fyring og ved i tre leksjoner på e-post. Meld meg på