Årets laveste strømpris i Sør-Norge torsdag – faller videre til 23 øre

På det billigste koster strømmen mindre enn ett øre kilowattimen i hele Norge.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Strømprisen i de tre prisområdene i Sør-Norge faller til 23 øre kilowattimen i snitt gjennom dagen torsdag, viser foreløpige tall fra Nord Pool.

Det er det billigste strømmen har vært her så langt i 2022. Døgnprisen er lavere enn den var i slutten av mai, da det var tre dager med relativt sett billig strøm.

Prisen faller også til svært lave nivåer i Midt- og Nord-Norge, men strømmen har vært billigere her tidligere i år. I disse to prisområdene er døgnprisen under 5 øre kilowattimen.

På det billigste torsdag koster strømmen mindre enn ett øre kilowattimen i hele Norge.

Det gjelder timene mellom 1 og 5 natt til torsdag. Mellom klokken 11 og 15 er også timeprisene under 10 øre kilowattimen i hele landet.

Prisen som fastsettes på strømbørsen Nord Pool er kun den rene kraftprisen. Den er oppgitt uten nettleie, avgifter som moms og påslag til strømselskapene. Nettleien varierer mye mellom ulike nettselskaper. Eventuell strømstøtte trekkes fra på strømregningen.

