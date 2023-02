Bondelaget: – Vanskelig for forbruker å forstå hvorfor prisene øker så mye

Onsdag er det ventet et prishopp på en rekke dagligvarer. Norges Bondelag ber om mer åpenhet om hvorfor prisene øker.

Bondelagsleder Bjørn Gimming vil ha mer åpenhet om hvor det blir av marginene i dagligvaremarkedet.

NTB

– Vi trenger mer åpenhet om hva som ligger bak prisstigningen, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Onsdag er det ventet at prisene i norske dagligvarebutikker vil øke. I Norge har vi to årlige prisvinduer 1. februar og 1. juli der prisene normalt øker etter at dagligvarekjedene og produsentene har gjort avtaler om innkjøp og innkjøpspriser for den kommende tiden.

Siden i fjor høst har flere aktører i dagligvaremarkedet varslet at prisene vil øke mye 1. februar. Grunnen er blant annet høyere priser på strøm og gjødsel. Eksperter har de siste ukene spådd at prisene kan bli satt opp med mellom 5 og 10 prosent.

Gimming sier at det er åpenhet om prisene bøndene får, men at det er for lite kunnskap om hvor marginene blir av i det han omtaler som «det svarte hullet» mellom produsent og kundene i butikkene.

– Det er kostnadsvekst i hele verdikjeden, men det er vanskelig for forbruker å forstå hvorfor prisene øker så mye i butikk som nå. Vi lurer på hva som skjer hvor og til hvem. Er det butikken, leverandøren eller andre som sitter igjen med fortjenesten til slutt, sier Gimming.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) varslet tidligere denne måneden at regjeringen vil gjennomføre en studie av hvor marginene i verdikjeden i dagligvaremarkedet blir av.

Flere nordmenn tror dagligvarekjedene øker prisene mer enn det de trenger for å dekke økte kostnader.

Tre av fire (74 prosent) tror matvarekjedene har økt prisene mer enn de trenger for å dekke de økte kostnadene, ifølge en undersøkelse.

– Dette kan tyde på at en del nordmenn har litt lav tillit til matvarekjedene. Det har vært diskutert mye at prisene øker, mens produktene blir mindre. Språkrådet kåret jo krympflasjon til årets ord i 2022. I tillegg har priser på en del enkeltvarer økt svært mye, som kan gjøre det krevende for forbrukerne å orientere seg, sier Tove Botnen, som er ansvarlig for Opinions samfunnsmonitor.

69 prosent svarer at de bruker mer penger på mat i dag sammenliknet med for ett år siden, mens 22 prosent bruker like mye, og 9 prosent bruker mindre.

52 prosent handler færre eller rimeligere varer enn de har pleid å gjøre, på grunn av økte matpriser. Dette gjelder flere kvinner (57 prosent) enn menn (47 prosent).

Det er også noen ulikheter ut fra hvor i landet man bor. I Nord-Norge oppgir 66 prosent at de tror matvarekjedene har økt prisene mer enn kostnadene, mens på Vestlandet gjelder dette 80 prosent.

Undersøkelsen ble gjennomført 23.–29. januar og besto av telefonintervjuer med 1003 personer.