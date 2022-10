Mowi kjøper litt over halvparten av Arctic Fish fra Salmar

EU-kommisjonen har godkjent Salmars fusjon med NRS og oppkjøp av en kontrollerende eierandel i selskapet NTS. Som følge av det selger Salmar 51,28 prosent av det islandske lakseselskapet Arctic Fish til Mowi.

NYE EIERE: Islandske Arctic Fish havner hos Mowi etter at Salmars fusjonering med NRS og oppkjøp i NTS er godkjent av EU-kommisjonen.

Oppdrettsgiganten Mowi blar opp 1,88 milliarder norske kroner for 51,28 prosent av Arctic Fish, går det frem av en børsmelding fra Mowi.

Det tilsvarer 115 kroner per aksje.

– Det islandske lakseventyret har så vidt begynt og står foran en formidabel utvikling og vekst i årene som kommer. Vi er derfor veldig glade for å få muligheten til å være med på dette. Islandske fjorder tilbyr svært gode biologiske forhold for laksen, sier konsernsjef Ivan Vindheim i Mowi i meldingen.

Arctic Fish er notert på Euronext Growth Oslo.

Mowi har fulgt selskapet i flere år, og «er imponert over hvordan ansatte, ledelse og eiere har utviklet Arctic Fish til å bli en av de ledende oppdretterne av atlantisk laks på Island», skriver Mowi i børsmeldingen.

Følger EU-godkjenning av fusjon

Transaksjonen er betinget av godkjenning av EU-kommisjonen og noen øvrige ordinære gjennomføringsvilkår. Den henger sammen med at EU-kommisjonen nå har godkjent Salmars fusjon med selskapet Norway Royal Salmon (NRS) og oppkjøp av en kontrollerende eierandel i NTS, går det frem av en egen børsmelding fra Salmar.

I forbindelse med denne godkjenningen har Salmar forpliktet seg til å selge 16,3 millioner aksjer - 51,28 prosent av aksjene - i Arctic Fish.

Aksjene i Arctic Fish er opprinnelig eid av NRS, men overtas av Salmar ved gjennomføring av fusjonen.

Maktkamp i næringen

Det var tidligere i år at Salmar fikk kjøpe en majoritetsandel av laksekjempen NTS etter en større maktkamp, hvor også Mowi ga bud på selskapet. I vår meldte Salmar og NRS at de to selskapene ville slå seg sammen gjennom en avtale der Salmar i praksis er kjøper.

Fusjonen mellom Salmar og NRS ble godkjent av generalforsamlinger i Salmar og NTS avholdt 30. juni i år.

Transaksjonene mellom Salmar og de to andre selskapene ble godkjent uten vilkår av EU-kommisjonen.

«Sammenslåingen vil styrke virksomheten i regionene der vi opererer,» skriver Salmar i børsmeldingen.

«Dette er kjerneregionene i en bransje der Norge er verdensledende. Denne posisjonen er vunnet gjennom pågangsmot, kreativitet, innsats og lidenskap gjennom flere tiår, fra ansatte, ledelse og eiere.»