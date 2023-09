100 ansatte permitteres i Årdal: – En forbasket kjedelig situasjon

Solcelleselskapet Norsun i Årdal permitterer rundt 100 ansatte. Produksjonen stoppes.

Selskapet produserer solceller.

Dramatisk priskollaps i Europa skaper problemer på kort sikt, skrev selskapet i en melding onsdag ettermiddag.

Selskapet viser til at importrestriksjoner i USA fører til at kinesiske moduler sendes til Europa, der de selges til lav pris.

– Markedet oversvømmes av lavkostmoduler som ingen i Europa kan konkurrere mot, sier Norsun-direktør Erik Løkke-Øwre.

Norsun stanser all produksjon i Årdal. De ansatte permitteres ut året.

– Det er cirka 100 ansatte som blir permittert. 12 personer blir ikke berørt, sier Løkke-Øwre til BT.

Norsun-fabrikken i Årdal.

Fikk beskjeden klokken 14

De ansatte ble informert klokken 14 onsdag.

– Det er selvsagt en forbasket kjedelig situasjon, sier Løkke-Øwre.

– Hvordan tok de ansatte imot beskjeden?

– Dette er trist for mange, både unge og eldre. Nå er det jo slik at vi har en historie med permitteringer tidligere, men vi hadde blant annet fått 600 millioner kroner i støtte gjennom et innovasjonsfond i EU. Så det kom nok overraskende på mange, sier Løkke-Øwre.

Daglig leder Anders Søreng på Norsun i Årdal påpeker at det er markedssituasjonen som fører til permitteringene.

– Det er en veldig trist situasjon som har oppstått utenfor vår kontroll. Jeg beklager at dette igjen får følger for våre hardt prøvede ansatte i Årdal, sier han.

Selskapet peker på prisfall som årsaken. De lager plater/brikker til solcellepanel.

– Skulle ha unngått det

Norsun viser til at Europa har enorme mengder solceller på lager, tilsvarende mer enn ett års forbruk.

Økt støtte fra myndighetene er sårt tiltrengt, heter det i meldingen, både finansielt og gjennom importrestriksjoner.

Fagforeningsleder Bodil Nordnes sier det er tøft å gå igjennom permitteringer.

– Vi skulle selvsagt ha unngått det. Vi vil holde tett dialog med ledelsen, og kommer til å bidra på alle måter for å gjenoppta produksjonen så raskt som mulig, sier hun.