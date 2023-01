Stoltenberg om løsrivelse fra russisk gass: – Smertefullt

(E24) Norsk gass bidrar til at Tyskland vil bli uavhengig av Russland, ifølge Nato-sjef Jens Stoltenberg. Men det vil ta tid, sier han på vei inn til NHOs årsmiddag.

Nato-sjef Jens Stoltenberg på vei inn til NHOs årsmiddag torsdag.

Torsdag kveld samles 525 gjester fra næringslivet, politikk og samfunnsliv til en storslått middag på Oslo Spektrum. Anledningen er den årlige NHO-konferansen der årets tema var «uro».

På blå løper kommer festkledde gjester, tilsynelatende klar for å mingle, drikke og kaste seg over kveldens middagsbuffé tilberedt av Tommy Østhagen og Frida Presterud.

Blant gjestene er Nato-sjef Jens Stoltenberg. I et intervju på vei inn til årsmiddagen sier Stoltenberg til E24 at han tror Europa vil klare å gjøre seg uavhengig av Russland.

– Det er smertefullt, og det vil ta litt tid, men Tyskland gjør nå veldig mye for å få frem andre energikilder. Norsk gass er viktig, nye fornybare energikilder er viktig, sier Stoltenberg.

Tyskland takket Norge for gassen

Tysklands visestatsminister Robert Habeck var blant deltakerne på NHOs årskonferanse onsdag. Habeck takket Norge for gassen, som Tyskland trenger for å frigjøre seg fra avhengigheten av russisk gass.

Mange av deltakerne var imponert over den tyske visekansleren Robert Habecks tale under NHO-konferansen torsdag.

Selv om kamphandlingene i Ukraina på et tidspunkt skulle stanse, så kommer vi ikke til å gå tilbake til en situasjon der vi gjør oss avhengig av russisk gass, ifølge Stoltenberg.

– Det er en varig endring. Det er ikke slik at når krigen er over så kan vi begynne å gjøre oss avhengige av russisk gass igjen. Europa er varig endret.

– Trygge på å komme gjennom vinteren

Statsminister Jonas Gahr Støre har tatt Habeck i Oslo torsdag for å diskutere energisamarbeid, slik at han kun deltok på den avsluttende delen av årskonferansen.

Også Støre tror Europa vil klare å gjøre seg uavhengig av russisk gass.

– Men det kommer til å kreve godt, nært og kraftfullt samarbeid mellom land, sier Støre.

– Det er urovekkende ting, i tillegg til den enorme tragedien krigen i Ukraina er, som gjør veldig inntrykk på folk. Det å leve i et Europa i krig, det preger oss. Det er prisstigningen, få kontroll med den, prisene ned, rentene – stoppe renteøkningene, og så er det å få kontroll på strømprisene, sier Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier at tonen på NHO – konferansen var at alle skulle trekke i lag. – Det er vi flinke til i Norge, å snakke sammen på tvers av skillelinjer, sier han.

Mye har skjedd siden mai, og den vanskeligste tiden var i august.

– Nå har den tyske visekansleren vært i Oslo i dag og fortalt at de har nå over 90 prosent i lagrene sine. De er trygge på å komme gjennom vinteren. Vi har fulle vannmagasiner, så vi har fått mer kontroll, men det er fortsatt en stor oppgave igjen for å få til dette fornybarskiftet som er svaret på den store utfordringen, sier Støre.

Statkraft-sjef Christian Rynning Tønnesen mener Tyskland har et imponerende tempo i bygging av importterminaler for naturgass (LNG), et voldsomt program for investeringer i sol- og vindkraft.

Statkraft-sjef Christian Rynning Tønnesen vil benytte NHO-middagen til å snakke med de han ikke ser så ofte, politikere og folk fra andre bransjer enn energibransjen.

– Den lange løsningen blir at det kommer så mye fornybar energi fra Europa at vi både får et utslippsfritt, selvforsynt og billig kraftsystem. Men det vil ta noen år å komme dit, sier Rynning Tønnesen.

Lise Klaveness, president i Norges Fotballforbund (NFF), deltok også på konferansen og middagen torsdag. Det gjorde inntrykk på henne å høre Stoltenberg og Habecks taler.

Lise Klaveness, president i Norges Fotballforbund (NFF), håper å etablere et tettere samarbeid med næringslivet, blant annet for å takle problemene med landets kunstgressbaner.

– Det er ikke ofte man har hørt statsråder fra Tyskland være så åpne og ærlige om feil de har gjort. Det er vel et frempek når de sier at man ikke kan være avhengig av autoritære regimer. Selv om man mener Russland, er det et tegn på at det kan bli mer frakobling. Det er ikke bare bra, det – vi har jo vært opptatt av globalisering, sier Klaveness.