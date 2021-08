Kaos på flyplassen i Kabul – flere skal være døde

Tusener har samlet seg på Kabuls flyplass i et kaotisk forsøk på å forlate Afghanistan. Soldater har skutt i luften, og flere mennesker skal ha mistet livet.

Situasjonen er usikker i den afghanske hovedstaden Kabul etter at Taliban søndag tok seg inn i byen. Den norske ambassaden er stengt, og det jobbes med å evakuere de ansatte.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Øyenvitner forteller til nyhetsbyrået Reuters at de har sett minst fem døde mennesker på flyplassen.

Det er uklart om personene ble skutt eller trampet ned, ifølge en av kildene. Wall Street Journal melder at tre mennesker er døde.

Videoer i sosiale medier viste enorme folkemengder som stormet flyplassen, og amerikanske soldater skal ha avfyrt skudd i luften for å hindre folk i å ta seg inn på rullebanen.

– Menneskemengden er ute av kontroll. Skuddene ble avfyrt for å få kontroll over kaoset, sier en amerikansk tjenestemann til Reuters.

Det er også kommet ubekreftede meldinger om personer som har falt ned fra fly som har tatt av. Én mulig forklaring er at desperate mennesker har forsøkt å gjemme seg i hjulbrønner.

Flyplassen i Kabul mandag morgen.

– Prøvde å storme fly

Flere videoer viser mennesker som tilsynelatende prøver å ta seg inn i parkerte fly og klatrer opp på bygninger på flyplassen.

Dataanalytikeren Massouma Tajik (22) forteller til nyhetsbyrået AP at hun hørte skudd da en gruppe menn og kvinner forsøkte å klyve om bord på et fly.

– Jeg føler meg veldig utrygg her. De avfyrer skudd i luften, sa en kilde på stedet til nyhetsbyrået AFP mandag.

Afghanske luftfartsmyndigheter har opplyst at alle kommersielle flyginger fra Kabul er kansellert. USA har overtatt kontrollen over flytrafikken.

– Det vil ikke bli noen kommersielle flyginger fra Hamid Karzai lufthavn for å unngå plyndring. Vennligst ikke dra i all hast til flyplassen, heter det i en uttalelse fra luftfartsmyndighetene.

Taliban-krigere i presidentpalasset i Kabul søndag.

Norge evakuerer

Både afghanere og utenlandske statsborgere har samlet seg på flyplassen dagen etter at Taliban inntok Kabul.

Norge er ett av flere vestlige land som jobber med å få sine borgere ut av Afghanistan. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) beskriver situasjonen som uoversiktlig og «ekstremt krevende».

– Jeg kan bekrefte at vi i natt har fått evakuert ut norske ansatte. Men vi er midt i en evakueringsoperasjon, og jeg kommer ikke til å gi flere detaljer enn det, sa Eriksen Søreide til NRK mandag morgen.

– Vi jobber nå på spreng med å få ut alle de vi skal ha ut, la hun til.

Passasjerer på vei imot avgangsterminalen på flyplassen i Kabul lørdag. Dagen etter var det fullt kaos på flyplassen, der desperate mennesker forsøker å komme seg ut av landet.

– Veldig krevde

Eriksen Søreide påpekte at sikkerhetssituasjonen er utfordrende både på flyplassen og i og rundt Kabul.

– Så det er en veldig krevende operasjon, og vi er nå midt i den kanskje mest krevende fasen, sa hun.

Natt til mandag opplyste Danmarks forsvarsminister Trine Bramsen at det danske forsvaret sent kvelden i forveien hadde evakuert en gruppe dansker og nordmenn fra Afghanistan. Operasjonen skjedde under «meget vanskelig forhold».

Bramsen fortalte ikke hvor mange som var blitt evakuert.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide under et pressemøte om situasjonen i Afghanistan før helgen.

Presidenten rømte

Etter en lynoffensiv gjennom store deler av Afghanistan sto Taliban søndag ved Kabuls porter.

President Ashraf Ghani rømte landet, og Talibans krigere gikk etter hvert inn i sentrum av byen. De hevdet det var nødvendig for å opprettholde ro og orden siden politiet hadde forsvunnet.

Senere ble det offentliggjort videoopptak av Taliban-krigere inne i presidentpalasset. En talsmann for opprørerne erklærte dagen etter at krigen i Afghanistan er over.

– Denne dagen er en stor dag for det afghanske folket og mujahedin. De har sett resultatene av sin innsats de siste 20-årene, sa talsmannen Mohammad Naeem til Al Jazeera.

Samtidig er flagget firet ved USAs ambassade i Kabul, der helikoptre har gått i skytteltrafikk for å evakuere ansatte.

Et fly fra Ariana Afghan Airlines etter avgang fra Kabuls flyplass lørdag. Mandag er det fullt kaos på flyplassen, ifølge øyenvitner.

Frykter for livet

Naeem hevder Taliban ikke ønsker å bli internasjonalt isolert. Gjentatte ganger har gruppen forsikret at den ikke vil ta hevn på tidligere motstandere.

Men mange afghanere stoler ikke på disse løftene. Personer som har jobbet for vestlige land, eller av andre grunner er mislikt av Taliban, frykter for livet.

Justisminister Monica Mæland (H) opplyste mandag til NTB at flere afghanere som har jobbet for Norge, og som tidligere ikke har søkt om asyl, kan gjøre det nå.

Men uavhengig av asylprosesser er det i øyeblikket utfordrende å komme seg ut av Afghanistan. Mens alle svenske ansatte på Sveriges ambassade er ute av landet, jobbet Danmark mandag fortsatt med å evakuere flere hundre personer.