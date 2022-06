Det blir ingen oljestreik – enighet etter mekling på overtid

Det blir ingen oljestreik. Norsk Olje og Gass kom til enighet med arbeidstakerforbundene etter mekling nesten tolv timer på overtid.

– Vi er fornøyd med at vi har klart å komme til enighet om et krevende oppgjør, sier Lill-Heidi Bakkerud, forhandlingsleder for sokkelavtalene i Industri Energi, i en pressemelding.

Fristen gikk opprinnelig ut ved midnatt, men partene satt videre i meklinger i regi av Riksmekler Mats Ruland utover søndagen.

I 11.40-tiden opplyser Norsk Olje og Gass til NTB at partene har kommet til enighet og at det ikke blir streik.

– Det har vært to tøffe dager med mekling her i Oslo. Tilbudet som til slutt lå i bordet valgte Safe sitt forhandlingsutvalg å sende til uravstemning, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst.

Lederne og Safe vil sende resultatet i enigheten til uravstemning med svarfrist 30. juni.

Tilleggene øker

Partene hos Riksmekleren i Oslo kom fram til et resultat som gir de offshoreansatte et samlet lønnstillegg på 32.200 kroner, opplyser Industri Energi.

Boring og forpleining får dessuten et etterslepstillegg på 6238 kroner.

I tillegg blir skift- og nattillegget økt med 4 kroner til 87 kroner per time. Konferansetillegget økes med 5 kroner til 109 kroner per time. Helligdagsgodtgjørelsen økes fra 2120 kroner til 2200 kroner per dag.

Det generelle lønnstillegget og endring av satser gjøres gjeldende fra 1. juni 2022.

«God stemning»

I alt kunne 845 oljearbeidere blitt tatt ut i streik dersom partene i meklingen om sokkelavtalen ikke ble enige.

Meklingen startet fredag. Det var de tre fagforbundene Safe, Lederne og Industri Energi som forsøkte å komme til enighet med arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass.

Stemningen ble beskrevet som god av forhandlerne fra Safe da meklingen tok til.