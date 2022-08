Utleiere av kontorlokaler frykter kontorene vil flyttes hjem

Utleiere av kontorlokaler er bekymret for om leietakerne vil flytte kontorene hjem som følge av høye strømpriser. – Jeg mener det bør premieres om man kan vise til at man har gjort en rekke tiltak, sier Hakon Lærum i Kontorhuset Drift.

Illustrasjonsbilde.

– Skulle vi overført strømkostnaden til leietakerne, tror jeg folk ville flyttet kontoret hjem, sier Hakon Lærum, daglig leder i Kontorhuset Drift AS.

Kontorhuset Drift driver utleie av fire kontorhus utenfor Oslo. Lærum forteller at leietakerne hos dem betaler en fast pris, som inkluderer internett, strøm og vasking av lokaler.

Han sier at det er Kontorhuset Drift som tar kostnaden når strømprisene stiger.

Daglig leder Hakon Lærum i Kontorhuset Drift AS.

Så langt har bedriften unngått å sette opp prisene, i frykt for at leietakerne ikke kan bære kostnaden. I stedet har han innført alle tiltak i forsøk på å spare på strømmen, forteller Lærum.

– For juli var strømregningen like stor som ellers, selv om 90 prosent av leietakerne var på ferie. Fordi bygget er åpent gjennom ferien, kan vi ikke skru av strømmen, sier han.

– Vi kan ikke gjøre særlig mer for å være energieffektive.

Bernt Sørlie er eier og styreleder i Sørlie Næringseiendom, som i Sarpsborg og Fredrikstad driver utleie av blant annet kontorarealer.

Han forteller at hos dem betaler leietakerne et fast leiebeløp, i tillegg til felleskostnader.

Bernt Sørlie er eier og styreleder i Sørlie Næringseiendom.

– Historisk har felleskostnadene vært på omtrent 300 kroner i året pr. kvadratmeter, men for 2022 kan vi oppleve en dobling, sier Sørlie.

– Jeg vil ikke si at jeg er direkte bekymret, men hvis ingen selskaper får noen form for støtte, er det grunn til å bli alvorlig bekymret, forteller han.

– Det spørs om leietakerne vil holde ut.

Leietakerne betaler

Thomas Ramcilovic, analytiker i DNB Næringsmegling, forteller at hovedregelen i bransjen er at leietakerne betaler for eget strømforbruk, enten gjennom egne strømavtaler eller via gårdeiers avtaler. I tillegg kommer felleskostnader som inkluderer strømforbruk i fellesarealene.

– Da er det til syvende og sist leietakerne som må betale for økte strømpriser, sier han.

Thomas Ramcilovic, analytiker i DNB Næringsmegling.

Hos Sørlie inngår blant annet ventilasjon, kjøling og tidvis oppvarming i felleskostnaden. Han forteller at leietakerne virker innforståtte med situasjonen, men at de også har leietakere som de forventer at over tid vil få problemer.

– Tror du de som leier kontorer vil gå over til hjemmekontor om utviklingen fortsetter?

– Jeg tror det avhenger av hvor høyt prisen går, sier Sørlie.

Ramcilovic er imidlertid ikke særlig bekymret.

– Kontorleien er en relativt liten andel av kostnaden pr. ansatt, og det leietakerne er mest opptatt av, er at de ansatte skal være produktive. Da får strømutgiftene liten betydning sett i forhold til å få mest mulig ut av de ansatte, forteller Ramcilovic.

Han peker på at leietakerne kan innføre tiltak for å spare på strømmen, for eksempel ved å ha et bevisst forhold til hvilke arealer som brukes til enhver tid.

– Jeg tror det blir mer hjemmekontor fremover enn før, fordi hjemmekontor bidrar til fleksibilitet. Arbeidsgiverne vil legge til rette for dette så de blir attraktive for arbeidstakerne. Men det handler ikke om strømutgiftene, sier Ramcilovic.

– Bør premieres

På spørsmål om hva Lærum mener om strømstøtte til bedrifter, svarer han at «det er soleklart at man bør ha ordninger som gjør at bedrifter unngår å knekke ryggen».

– Jeg mener det bør premieres om man kan vise til at man har gjort en rekke tiltak, sier Lærum.

Ramcilovic peker på at det lenge har vært slik at utleierne ønsker å gjøre byggene mer miljøvennlige, og at strømprisene ser ut til å eskalere denne trenden.

– Mange aktører fremskynder oppgraderingen av kontorbyggene, sier han.

Lærum forteller at i bygget som ikke er miljøsertifisert, har de redusert forbruket med 30 prosent.

– Tanken er at vi skal bruke mindre strøm. Men det er jo vanskelig å vite hvilke bedrifter som har gjort det de kan for å redusere forbruket, sier Lærum.