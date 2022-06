Sverige sier nei til å spytte nye penger inn i SAS

Sveriges næringsminister Karl-Petter Thorwaldsson varsler at Sverige er klare for å gjøre om gjeld til aksjer i det kriserammede flyselskapet. Den svenske staten er likevel tydelig på at den ikke vil være langsiktig eier.

Saken oppdateres...

Sverige er klar for å konvertere gjeld til kapital, men kommer ikke til å tilføre flyselskapet nye penger i fremtiden.

Det kommer frem under en pressekonferanse med næringsminister Thorwaldsson tirsdag morgen. Der la han frem følgende innstilling fra den svenske regjeringen:

Klare til å konvertere lån til kapital, noe som betyr omgjøring av gjelden til aksjer

Nei til å tilføre ny kapital

Statens eierandel i SAS kommer med stor sannsynlighet til å minske

Sveriges regjering er tydelige på at de ikke er en langsiktig eier i SAS

Thorwaldsson innledet pressekonferansen med å tydeliggjøre at de vil være en ansvarlig eier i flyselskapet.

– Som ansvarlig eier har Sverige støttet SAS under pandemien. Hadde det ikke skjedd, ville vi risikert at SAS ikke kunnet fly i dag, sa Thorwaldsson.

Etter at SAS presenterte sin redningsplan SAS Forward i februar, har den svenske regjeringen vært i pågående diskusjoner med selskapet for å sikre at de kunne «agere som en ansvarlig eier», fortsatte næringsministeren.

Under fremleggelsen av kvartalsrapporten for første regnskapskvartal den presenterte SAS restruktureringsprogrammet SAS Forward. I mai kom detaljene:

SAS vil omgjøre 20 milliarder svenske kroner fra gjeld og hybridobligasjoner til aksjer.

Hente minst 9,5 milliarder svenske kroner i frisk kapital.

«Utvanning»

Kostnadsprogrammet SAS Forward skal etter planen redusere årlige kostnader med 7,5 milliarder svenske kroner. Alle deler av virksomheten gjennomgås, inkludert nettverket, flåten, kollektivavtaler og kostnadsstrukturer.

Selskapet forventer at en «betydelig del» av den friske kapitalen vil komme fra nye investorer.

«Den forventede konverteringen av gjeld til aksjekapital og ny kapital, som er en del av SAS Forward, kommer til å innebære en betydelig utvanning av eksisterende aksjonærer», skrev SAS-sjef Anko van der Werff i sine kommentarer om planen.

Sveriges næringsminister Karl-Petter Thorwaldsson kaller inn til pressekonferanse om SAS. Her ved en tidligere anledning.

Statlige kreditorer

Torsdag kveld ble det kjent at det norske næringsdepartementet har hyret inn ABG Sundal Collier og Wiersholm som rådgivere i forbindelse med den samme planen.

I desember 2020 ble SAS tildelt 1,5 milliarder kroner i kriselån gjennom den statlige norske garantiordningen som følge av coronapandemien. Som et ledd i SAS’ fremlagte kriseplan, har selskapet uttalt at de ønsker å konvertere gjeld til aksjer, og Norge er altså en stor kreditor.

Den norske aksjeposten var ved den forrige regjeringens salg rett i underkant av ti prosent av selskapet. Den danske og svenske staten eier fortsatt betydelige poster den dag i dag, med til sammen 21,8 prosents eierskap.