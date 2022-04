Lastefly brakk i to under nødlanding i Costa Rica

Et Boeing 757-fly lastet med post og pakker skled av rullebanen og brakk i to under en nødlanding i Costa Rica torsdag. De to flygerne overlevde ulykken.



Den internasjonale flyplassen i San Jose ble stengt i en periode etter hendelsen.

Flyet hadde 25 minutter tidligere tatt av fra Juan Santamaria-flyplassen, før det fikk tekniske problemer og måtte snu.

Røyk steg opp fra det gule flyet tilhørende det tyske logistikkselskapet DHL da det krasjet, men det brøt ikke ut noen større brann. Tilstanden til de to om bord er god, ifølge Hector Chaves i brannvesenet i Costa Rica.

Årsaken til ulykken er så langt ikke kjent.

