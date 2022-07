* Frode Øglænd fylte ut et skjema for å få pengene tilbake i juni 2021. Han fikk da beskjed om at pengene var utbetalt. Han ventet to måneder for å se om pengene kom inn på konto.

* I august 2021 skrev han en e-post til SAS og forklarte situasjonen. Etter noen måneder sendte han en purremail, uten å få svar.

* I mars i år ringte han til SAS. Etter å ha ventet på svar i en time ble samtalen brutt etter kort tid, og SAS ringte ikke opp igjen. Dagen etter ringte Øglænd på ny og valgte «bli ringt opp igjen», men hørte aldri noe. På det tredje forsøket kom Øglænd gjennom på ny, og ble da fortalt at han skulle bli ringt opp igjen om litt, men fikk aldri noen telefon. På det fjerde telefonforsøket fikk han beskjed fra en person om at SAS hadde gjort en feil, og at pengene skulle bli utbetalt i løpet av et par uker.

* I mai i år rinte Øglænd på ny. Også denne gangen fikk han beskjed om at pengene skulle bli utbetalt i løpet av et par uker. Denne gangen oppga han også bankinformasjonen sin over telefon.

* I juni i år ringte Øglænd nok en gang. Også denne gangen fikk han beskjed om at det var skjedd en feil. Han ble bedt om å skrive en ny e-post, som han gjorde, og fikk beskjed om at pengene ville bli utbetalt innen en uke eller to. Dette er nå over en måned siden.

* Øglænd har fortsatt ikke fått svar på noen av e-postene sine, utover automatiske svar med tildeling av saksnummer.