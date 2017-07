Men artisten fra Bergen skal ikke være særlig interessert i penger.

Fjoråret ble et musikalsk toppår for Kyrre Gørvell-Dahll (25) fra Fana i Bergen. Kygo, som han kaller seg, har spesialisert seg på tropisk housemusikk og er blitt en av verdens 50 mest populære artister.

Familiebedrift

Nå har suksessen også nådd lommeboken. Den unge bergenseren sitter igjen med rundt 50 millioner kroner etter å ha mangedoblet resultatene i 2016, skriver Dagens Næringsliv (DN).

– Det er det definitivt det beste året så langt. Og vi er veldig glade for det, sier stefar Jan M. Bjordal. Sammen med moren Kjersti Gjerde er det de som sørger for at Kygos forretningsdrift holder stand.

Ifølge familien er Kygo lite interessert i penger.

– Han ønsker å fokusere på musikken og overlater spørsmål om økonomien til oss, sier Bjordal til avisen.

Foruten tropisk house, har blant annet en egen kleskolleksjon og øretelefoner økt inntektsstrømmene til Gørvell-Dahll.

«Ingen kan matche den kommersielle suksessen til Kygo», ifølge kilder DN har snakket med.

Tre mill. i lønn

Morselskapet Kygo as er 100 prosent eid av Kyrre Gørvell-Dahll og inkluderer blant annet inntekter fra musikkrettigheter.

Selskapet fikk i fjor et resultat før skatt på 44,4 millioner kroner, noe som inkluderer et utbytte på 30,8 millioner kroner fra det britiske datterselskapet Sonnicx Music ltd. I tillegg har Kygo tatt ut rundt tre millioner kroner i lønn, skriver DN.

Sonnicx Music ltd omfatter turné- og konsertvirksomhet og hadde i fjor et overskudd på 37,1 millioner kroner. I Kygo Life As, som selger klær- og lydprodukter, endte overskuddet på 0,6 millioner kroner.

Stefar Jan M. Bjordal regner med at de neste år må utarbeide konsernregnskaper fordi de passer unntaksgrensene for små selskaper.