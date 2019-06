Ved å kjøpe opprinnelsesgarantier fremstår selskapene mer klimavennlige. Nå vil Ap-lederen har slutt på ordningen. – Dette er kun en papirambisjon, sier Støre.

Onsdag deltok Støre på en industrikonferanse i Bergen sammen med blant andre LO-leder Hans Christian Gabrielsen og nyvalgt Ap-nestleder Bjørnar Skjæran. Der tok han til orde for at norsk industri må gripe muligheten som ligger i et mer utslippsfritt samfunn.

Samtidig gikk han til frontalangrep på systemet for opprinnelsesgarantert fornybar energi. Dette er et tiltak som ligger inne i EUs fornyelsesdirektiv.

– Intensjonen er at en gjennom bestilling av kraft skal sikre at det produseres tilsvarende mengde fornybar kraft. Men det er en papirambisjon. Det er ikke en sammenheng mellom den garantien du får og det som faktisk skjer, sier Støre.

Rune Sævig

– Det leder ikke til noe

Arbeiderpartiet foreslår nå i Stortinget at regjeringen sørger for at opprinnelsesgarantien ikke skal ha noen innvirkning på energiforbrukernes klimarapportering. Stein Lier Hansen, leder i Norsk Industri, har tidligere omtalt ordningen som «en horribel grønnvasking bare for at europeiske selskapers klimaregnskap skal se bedre ut.

– Jeg har lyttet til Norsk industri, sier Støre.

Han legger til:

– Et kullkraftverk kan kjøpe et slags bevis om at de er dekket opp gjennom vannkraft, men så har det ingen sammenheng, sier Støre, og viser til at den fornybare kraften blir produsert uansett.

– Et av våre fortrinn i Norge er at vi har ren kraft til industrien. 98 prosent av vår kraft til industrien er fornybar. Bedrifter i Norge kan med denne ordningen få en ekstra kostnad som vi ikke ser fører til noe som helst.

– Hvor stort er dette problem for industrien?

Det koster Alcoa 77 millioner ekstra i året. Og sannsynligvis leder det ikke til noe som helst. Det er et problem, sier Støre.

Rune Sævig

Skuffet etter Lofoten-vedtak

Industrikonferansen som LO og Ap arrangerte i Bergen onsdag er den første av totalt tre arrangementer i juni. De to neste finner sted i Ålesund og Mo i Rana.

– Dette er noe vi vedtok å gjøre på seinvinteren, og som vi gjør for å løfte frem en satsing på industrien. Vi ønsker å få til en debatt mellom parti og fagbevegelse.

Rundt 60 tillitsvalgte og politikere deltok på konferansen. Flere av dem la ikke skjul på at de var skuffet over Aps vedtak på landsmøte om å si nei til å konsekvensutrede Lofoten, Vesterålen og Senja.

Støre legger ikke skjul på at han har brukt mye tid på industrien etter landsmøte. Tirsdag meldte Dagbladet at det skal opprettes et nytt samarbeidsorgan mellom Fellesforbundet og Ap. Hensikten med det er å hindre fremtidige «LoVeSe-saker» og utmeldelser.

– Jeg har som holdning at når det oppnår misnøye så skal vi snakke med folk. Etter Lofoten har jeg vært på mange industristeder. Jeg har sagt at hvis de vil påvirke, så må de si fra. De kan ikke bare regne med at de synspunktene blir ivaretatt. De må selv si fra, sier Støre.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Meldte seg inn igjen

En av dem som har vært misfornøyd med utviklingen i Ap er Roar Abrahamsen, leder av Avdeling 5 i Fellesforbundet. Han meldte seg i mars ut av partiet etter 30 års medlemskap.

Under onsdagens konferanse kunne han fortelle at han nå har bestemt seg for å vende tilbake til sitt gamle parti.

– At det nå opprettes et samarbeidsorgan mellom Fellesforbundet og Ap ble avgjørende for meg, sier Abrahamsen, som bare var partiuavhengig i knappe tre måneder.

– Jeg har alltid vært en sosialdemokrat, sier han til Sysla.