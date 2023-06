Fikk bestillinger fra russer – så kom PST på døren

(E24) Det PST mener var en russisk etterretningsagent hadde betalt flere titalls tusen kroner for undervannsutstyr. I motsatt ende dikterte politiet kontakten.

John Ellev Slapgård driver dykkebutikken Bare Dykk sammen med broren Einar Morten. I 2021 fikk de en uvanlig kunde.

Sommeren 2021 får brødrene John Ellev og Einar Morten Slapgård en telefon fra politiet i Trondheim. Politimannen sier at de kommer kjørende ut til Inderøy, nord for Verdal, og er hos dem om to timer. Møtet må skje øyeblikkelig.

De to vet ennå ikke at det er PST som kommer eller hva det gjelder.

Men ifølge PST har brødrene, som sammen eier bedriften Bare Dykk AS, uten å vite det vært i kontakt med en russisk etterretningsoffiser i flere måneder, skriver E24.

Nå er russeren i ferd med å bestille en avansert undervannsskuter av dem. Den vil ikke PST at han skal få kjøpe.

Første kontakt

Første gang Bare Dykk hadde noe med russeren å gjøre var i januar samme år, da det tikket inn en bestilling gjennom nettbutikken.

Kjøperen, Denis Kulikov, ville ha en dykkercomputer tilsendt en adresse i Oslo.

Én måned senere kom nok en bestilling. Denne gangen på en såkalt transmitter, som måler hvor mye luft en dykker har i tanken og sender denne informasjonen til computeren.

Det er et nokså avansert instrument, men fortsatt noe hobbydykkere med sans for dingser kan smykke seg med.

I april begynte Kulikov å vise interesse for undervannsskutere og tilhørende navigasjonssystem. Han forklarte uoppfordret, via e-post, at han ville kjøpe dette som en gave til en venn.

John Ellev Slapgård solgte nesten en undervannsskuter og navigasjonssystem til det PST mener er en russisk etterretningsagent. Her viser han frem hvordan navigasjonsutstyret fungerer.

E24 har tidligere omtalt denne henvendelsen i anonymiserte bruddstykker gjenfortalt av PST. Der brukte PST samlebetegnelsen «miniubåt» om denne historien, for å unngå identifisering av bedriften.

Dette er første gang Bare Dykk forteller sin versjon av kontakten med den russiske etterretningsagenten.

Aldri solgt en før

Kulikov stilte først spørsmål om flere undervannscootere, før han fant ut at han ville bestille en skuter fra japanske Tusa – en SAV-7EVO3.

Skuteren er konstruert for å bære tungt, og kan frakte gods under vann, eller slepe tre dykkere med fullt utstyr.

I Norge er det kun Bare Dykk som fører denne undervannsskuteren, men de har aldri solgt en, forteller Slapgård.

Illustrasjonen viser bruksområdene – hovedsakelig frakt av enten gods eller folk. Bla for å se selve scooteren. 1 av 3 Foto: Ole Martin Wold

Kulikovs interesse for undervannsskuterne ble plukket opp av PST. Sikkerhetstjenesten ønsker ikke å opplyse om hvordan de ble klar over saken.

– De sa at vi hadde med den russiske ambassaden å gjøre. Og at dette var en spion, sier Slapgård.

Nå fikk Bare Dykk beskjed om å forholde seg normalt overfor sin helt spesielle kunde. Dersom han tok kontakt igjen, ville PST sette pris på å få beskjed, forteller de.

– Og for vår del så har det aldri vært noen vurdering om å ikke bistå, når PST spør om noe, så svarer du.

Diplomatisk dekke

Mannen som nå var blitt kunde av Bare Dykk, har ifølge PST vært tilknyttet russisk militær etterretning (GRU), og var i Norge under diplomatisk dekke.

Kulikov var så sent som 30. januar i år ansatt som assistent til militærattacheen ved den russiske ambassaden i Oslo, viser regjeringens liste over diplomater.

Graden hans var major. Han er ikke lenger oppført på den oppdaterte listen.

Kulikov ankom Norge i starten av 2020, opplyser PST.

E24 har forsøkt å komme i kontakt med Kulikov via e-post-adressen han brukte i kontakten med Bare Dykk, samt gjennom den russiske ambassaden i Oslo. Han har ikke besvart henvendelsen.

E24 har sett flere av e-postene som ble sendt mellom Kulikov og den trønderske dykkerbedriften. Kulikov sendte sine henvendelser fra en privat gmail-adresse, og e-postene ble skrevet på norsk. Han signerte med «Denis K».

– Vi visste egentlig ingenting om hvilken type kunde det var eller hvilken nasjonalitet han hadde. Vi hadde kun et navn og en adresse hvor han ønsket å få sendt varene, sier John Ellev Slapgård.

Bestilte og betalte

I august 2021, etter å ha forhørt seg om priser og leveringsmåter, la Kulikov til slutt inn bestillingen på den unike skuteren og et tilhørende navigasjonssystem.

– Navigasjonssystemet kommer som et eget system på skuterne. Det er det veldig sjeldent noen kjøper, sier Slapgård.

– Egentlig er det et system som er utviklet for bruk av militære.

I de senere årene er det imidlertid blitt tilgjengelig til sportsdykking og tekniske dykkere.

John Ellev Slapgård fikser på en undervannsskuter som fattet interessen til en russisk etterretningsagent. Agenten kjøpte senere en annen modell.

– Spesielt når du kommer til omgivelser du ikke kjenner, så er et navigasjonssystem veldig attraktivt. Da vet du at du treffer det målet du har satt, sier han.

Pengesummen, som verken PST eller dykkerbedriften ønsker å spesifisere, ligger anslagsvis et sted mellom 70.000–90.000 kroner. Beløpet ble overført fra russerens konto.

Måtte stanse handelen

Nå fikk Bare Dykk beskjed fra politiet: Denne handelen måtte stanses.

Med bistand fra PST formulerte dykkerbedriften en e-post hvor de ba om en såkalt sluttbrukererklæring – en garanti om hvem som er endelig mottaker av varen og hvordan den skal benyttes.

Samtidig opplyste Slapgård om at det var norske myndigheter som hadde tatt kontakt om dette.

Kulikov viste liten forståelse for ønsket, men han spurte heller ikke hvilken myndighetsinstans som hadde blandet seg inn.

E-post-utveksling mellom Bare Dykk og det som ifølge PST er en russisk etterretningsagent.

«Hvilket produkt krever lisens? Dette er det vanlige dykkerutstyret for personlig bruk. (...) Jeg betalte fakturaen for snart tre uker siden. Kan du fixe det?»

Bare Dykk ba nok en gang om sluttbrukererklæring, før Kulikov innså nederlaget.

«Jeg trodde ikke det ville være så mange vanskeligheter med dette. Da er det lettere å nekte kjøpet. Returner pengene til konto.»

PST: – Militær anvendelse

Politiinspektør Per Einar Hollum er sjef for PST i Trøndelag. Det var tjenestepersoner fra hans enhet som kontaktet dykkerbedriften sommeren for to år siden.

Hollum bekrefter hendelsesforløpet slik brødrene i Bare Dykk har lagt det frem.

– Slike saker er veldig komplisert, både for oss som skal ta del i håndhevingen og regelverket i seg selv, og ikke minst for de aktørene som opererer i dette markedet, som denne bedriften, sier Hollum.

Politiinspektør Per Einar Hollum, sjef for PST i Trøndelag.

Da PST etter hvert ble klar over hvilke bruksområder russeren var i ferd med å anskaffe seg, gjorde de egne undersøkelser opp mot eksportkontrolloven.

– Og så kom vi ganske raskt frem til at dette kunne ha en militær anvendelse, sier han.

Sivil teknologi utvikler seg så raskt i dag at den fort får militære bruksområder, forklarer Hollum.

– Så det å håndtere teknologi og skille det fra det ene til det andre anvendelsesområdet, kan være vanskelig.

Ikke lenger i Norge

Politioverbetjent Dag Røhjell, som er rådgiver ved Kontraetterretningsseksjonen i PST, sier han generelt ikke ønsker å kommentere detaljer ved enkeltpersoner som har tjenestegjort ved den russiske ambassaden.

Han opplyser likevel at PST ble klar over den aktuelle etterretningsoffiseren relativt raskt etter at han ankom Norge i starten av 2020.

– Og så ble det en jobb vi måtte gjøre med hensyn til å kartlegge tilhørighet og om det var grunnlag for å mistenke om han drev med ulovlig etterretningsvirksomhet eller ikke.

Politioverbetjent Dag Røhjell i Kontraetterretningsseksjonen i PST.

Røhjell går ikke inn på hvilken grunnlag PST har for å si at Kulikov er en del av GRU – russisk militær etterretning.

– Det blir en vurdering ut fra å se på hvem han omgås, aktiviteten og hva som innmeldes om ham via UD. Detaljene ønsker jeg ikke å gå inn på.

Etterretningsoffiseren er ikke lenger i Norge, opplyser Røhjell. Han ønsker imidlertid ikke å gå inn på om Kulikov er en av de 15 russiske diplomatene som ble utvist i april.

Den russiske ambassaden i Oslo har fått oversendt spørsmål om Kulikov og hans virke i Norge. De har ikke besvart E24s henvendelser.

– Slipper helst slike kunder

Da Bare Dykk i september 2021 ba om sluttbrukererklæring for utstyret, og Kulikov nektet, returnerte bedriftene pengene samme dag.

Undervannsskuteren klarte de å avbestille før den kom frem, mens navigasjonssystemet ble solgt til en annen kunde senere, forteller Slapgård.

Dermed unngikk bedriften et relativt omfattende økonomisk tap. Men de mistet også sin eneste kunde av den spesielle skuteren.

– Ja, men vi ser helst at vi slipper å få slike kunder uansett. Det bare kompliserer alt, sier Slapgård.