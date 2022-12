Vil ikke oppgi antallet strømstøtte-søknader

(E24) Forrige uke var det 402 bedrifter som hadde søkt strømstøtte. To dager etter fristen, vil ikke Enova oppgi det endelige søkertallet. – Det har jo kommet søknader, selvfølgelig, men vi må være sikre på at vi leverer det riktige tallet.

Næringsminister Jan Christian Vestre hadde i september et håp om at 20.000 bedrifter ville søke strømstøtte.

Midnatt natt til mandag gikk fristen ut for å søke støtte fra energitilskuddsordningen energitilskuddsordningenEnergitilskuddsordningen er en midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet som følge av ekstraordinære strømutgifter..

Regjeringen har satt av tre milliarder kroner til strømtiltak til næringslivet, og næringsminister Jan Christian Vestre sa i september at de håpet å starte utbetalingene i november, skriver E24.

Ordningen var anslått å kunne hjelpe om lag 20.000 bedrifter i områder med spesielt høye strømpriser.

Fredag kunne imidlertid P4 melde at bare 402 bedrifter så langt hadde søkt om støtte – 200 av dem det siste døgnet mellom onsdag og torsdag.

Tallene hadde kanalen fått oppgitt av Næringsdepartementet, som igjen fikk dem fra Enova.

Venter på Enova

Tirsdag ettermiddag, to dager etter fristen, kan verken Næringsdepartementet eller Enova, som organiserer støtteordningen, opplyse om hvor mange som endte med å søke om støtte.

Hos departementet opplyser pressevakt Camilla Pettersen at de ennå ikke har fått det endelige tallet fra Enova, og at de venter på at statsforetaket får samlet all informasjon de trenger.

Hos Enova kan pressesjef Eiliv Flakne fortelle at det pågår kvalitetssjekk av søknadene, og at trådene samles så de kan overleveres departementet mot slutten av uken.

Fakta om ordningen Foretak som gjennomfører energikartlegging og som oppfyller vilkårene for øvrig vil kunne få dekket inntil 25 prosent av strømprisen over 70 øre for månedene oktober-desember 2022.

Foretak som i tillegg velger å investere i enøktiltak vil kunne få dekket inntil 45 prosent av strømprisen over 70 øre.

I tillegg kan foretaket få dekket inntil 50 prosent av investeringskostnaden av enøktiltak.

Foretak med minst 3 prosent strømintensitet i første halvår 2022 og som oppfyller øvrige vilkår kan søke om tilskudd til å betale strømregningen og til å investere i energitiltak.

Bedrifter som mottar tilskudd, vil være avgrenset fra å betale ut utbytte i 2023.

Energitilskuddsordningen gjelder fra 1. oktober 2022 til 31. desember 2022.

Fristen gikk ut 11. desember.

Ordningen er rammestyrt og administreres av Enova.

Kvalitetssjekk

Flakne kan ennå ikke opplyse om det totale antallet søknader.

– Det er fordi når vi først leverer tallet til Nærings- og fiskeridepartementet, så må vi være sikre på at det er riktig. Det har jo kommet søknader, selvfølgelig, men vi må være sikre på at vi leverer det riktige tallet, sier Flakne.

Totalantallet kan nemlig være «feil», ifølge Enova.

– Det er ikke at vi holder tilbake informasjon – vi skal gå ut med tallet – men vi vil være helt sikre på at det er riktig.

– Hva er variablene som gjør at totaltallet kan være feil?

– Det kan være kvaliteten på søknaden, for eksempel. I hovedsak er det det, i hvor stor grad vi har fått inn kvalifiserte søknader.

– Men hva med totaltallet, hvis dere oppgir det nå og det endelige tallet kvalifiserte søknader i slutten av uken, så bør vel det gå greit?

– Nei, det kan vi ikke. Da opererer vi med flere tall, og det blir vanskelig, både for oss, politisk ledelse og publikum, i det videre løpet, sier Flakne.