Fiskeriministeren vil ikke utsette lakseskatten

Det er ikke vårt opplegg å utsette innføringen av lakseskatten, sier fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap).

NTB

Venstre foreslår å utsette innføringen av skatten til 2024. Det kommer fram i partiets alternative statsbudsjett, men det vil ikke Arbeiderpartiet være med på.

– Vi har lagt opp til at ingen i havbruksnæringen skal betale grunnrenteskatt før i 2024, sa Ap-nestlederen på NRKs Politisk kvarter tirsdag morgen.

Han sier at regjeringens utgangspunkt er at skatten skal påløpe gjennom 2023 og betales fra 2024. Han vil ikke være med på en utsettelse.

– Det er ikke vårt opplegg å utsette dette, men dette er en diskusjon Stortinget skal ta på ordinært vis når vi kommer dit.

Regjeringen foreslår at grunnrenteskatten skal gjelde for produksjon av laks, ørret og regnbueørret. Et bunnfradrag på 4.000-5.000 tonn skal sikre at kun de største aktørene må betale skatten.

Lakseskatten ventes å gi mellom 3,6 og 3,8 milliarder kroner årlig i skatteinntekter, som fordeles likt mellom stat og kommuner. Forslaget er sendt på høring med frist 3. januar.