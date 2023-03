Gorm Frimannslund går av som konsernsjef i Bane Nor

Frimannslund går av som sjef etter en «krevende periode for norsk jernbane».

Gorm Frimannslund har vært konsernsjef for Bane NOR siden 2016.

Sammen med styret i Bane Nor har Frimannslund besluttet at han går av som konsernsjef i statsforetaket, skriver selskapet.

Ban Nor utdyper at de er blitt enige om at det er riktig for Frimannslund å fratre rollen som sjef etter en «krevende periode for den norske jernbanen».

Follobanen-trøbbel

Det har stormet rundt Bane Nor den siste tiden, hvor spesielt problemene knyttet til Follobanen har høstet kritikk.

Milliardprosjektet Follobanen åpnet i midten av desember, men ble stengt bare noen dager etter, da det oppsto varmgang og røykutvikling i et teknisk anlegg på Ski.

5.mars åpnet omsider Follobanen, etter en rekke problemer som oppsto i både desember og januar.

Jakter ny konsernsjef

– Gorm Frimannslund er en flott person som jeg har satt stor pris på å samarbeid med, sier Cato Hellesjø, styreleder i Bane Nor.

Styret starter umiddelbart arbeidet med å finne ny konsernsjef. Henning Bråtebæk konstitueres som ny konsernsjef fra og med i dag, ifølge Bane Nor.

Bråtebæk kommer fra jobben som administrerende direktør i drifts- og vedlikeholdsselskapet Spordrift, som i går formelt ble overdratt til Bane Nor, ifølge pressemeldingen.

– Jeg er trygg på at Henning Bråtebæk vil lede Bane Nor på en utmerket måte fremover. Styret ser frem til å samarbeide med ham, sier Hellesjø.

Sjef i Bane Nor siden 2016

Bane Nor skriver at Frimanslund vil være til disposisjon for foretaket frem til 2024.

Frimannslund var mange år i Widerøe og SAS-systemet, før han i 2014 kom til Jernbaneverket. Høsten 2016 ble Frimannslund utnevnt som konsernssjef for Bane Nor.

Frimannslund har ledet Bane Nor gjennom krevende endringsprosesser basert på Jernbanereformen som ble vedtatt i 2015, og lagt grunnlaget for moderniseringen av jernbanen og utvikling på knutepunktene, skriver Bane Nor.