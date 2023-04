Tesla-ansatte delte private opptak fra kunders biler

(E24) Mellom 2019 og 2022 har en gruppe Tesla-ansatte delt opptak av blant annet bilulykker og nakenhet i private meldingssystemer.

Tidligere Tesla-ansatte forteller at det var vanlig å dele opptak fra kunders biler mellom ansatte. Opptakene kunne være alt fra bilulykker til morsomme opptak av kunders kjæledyr.

Reuters har intervjuet tidligere ansatte hos Tesla. Gjennom disse intervjuene ble det avdekket store brudd på personvernet.

Private opptak fra bilenes kamerasystem sirkulerte i ansattes private meldingssystemer. Ifølge kildene til Reuters har alt fra bilulykker, sinte sjåfører i trafikken og mer harmløse klipp av morsomme dyr blitt delt som underholdning, skriver E24.

Kameraene har stått på selv når kjøretøyet var parkert og avslått, dersom kunden hadde gitt samtykke til dette. Denne praksisen er nå stoppet.

Kameraet som peker fremover i Teslaer gjorde før opptak også når bilen var parkert og avslått.

En tidligere ansatt i Tesla sa til Reuters at særlig én video spredde seg som ild i tørt gress. I denne videoen kan man se en bil som bryter fartsgrensen i et boligområde. Sjåføren traff et barn på sykkel. Videoen sirkulerte på Teslas kontor i San Mateo, California.

Delte video fra Elon Musks bil

Tesla informerer på sine nettsider om at opptak fra kameraene i bilen er anonymisert, og ikke kan knyttes til kunde-ID. Syv tidligere ansatte sa dog til Reuters at dataprogrammet de brukte kunne vise hvor opptaket var gjort, og dermed kunne bostedet til Tesla-eiere avsløres.

De tidligere ansatte påpekte også at opptakene er såpass detaljerte, at det vil være mulig å identifisere enkeltkunder gjennom dem.

– Vi kunne se inn i folks garasjer og deres private eiendom. La oss si at en av Teslas kunder har noe i garasjen sin som var spesielt – folk ville sendt slike ting videre, sier en kilde til Reuters.

Et eksempel: Flere ansatte ble oppmerksomme på et opptak av et unikt undervannsfartøy ved kallenavn «Wet Nellie», som ble brukt i James Bond-filmen «The Spy Who Loved Me» fra 1977.

En video av «Wet Nellie», et undervannskjøretøy fra en James Bond-film, ble delt internt i Tesla. Den tilhører Tesla-eier Elon Musk.

Og hvem kjøpte denne unike bil-liknende ubåten på auksjon for rundt 10 millioner norske kroner? Tesla-sjefen selv, Elon Musk.

Det er ikke klart om Musk var klar over at videoen er blitt delt internt blant ansatte. Han har heller ikke villet kommentere saken om video-spredning til Reuters.

Spøkte med at de aldri ville kjøpe Tesla

Flere hundre mennesker har hatt tilgang til videoer fra Tesla-biler, ettersom selskapet har brukt dem til å lære bilene å gjenkjenne veiskilt og fotgjengere.

Maskinlæringen gjøres i større grad automatisk i dag, men flere mennesker har fortsatt tilgang til videoer for å gjennomføre slikt arbeid. Flere av de tidligere ansatte Reuters har intervjuet, sa at det ikke plaget dem at de hadde delt videre videomateriale internt, siden kundene hadde samtykket til å dele dataen.

Enkelte oppga at det plaget dem i ettertid.

– Det plager meg, for jeg tror ikke folk som kjøper bilene vet at personvernet deres ikke blir respektert. Vi kunne se dem gjøre veldig intime ting, vi kunne se dem vaske klær. Vi kunne se barna deres, sier én tidligere ansatt til Reuters.

– Jeg spøkte alltid med at jeg aldri kom til å kjøpe en Tesla etter å ha sett hvordan ansatte behandlet noen av kundene, sier en annen.

Ifølge de tidligere ansatte ble deling av videoer internt slått ned på av mellomledere i Tesla innimellom, men at videoer fortsatt ble delt mellom små grupper ansatte så sent som i fjor.