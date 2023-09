Ikea legger ned gratisbuss

Bussen som har tatt kunder til varehusene i Oslo og Bergen i mange år forsvinner allerede denne måneden.

Ikea legger ned gratisbussen som har gått fra Oslo sentrum til varehusene på Furuset og Slependen, og fra Bergen sentrum til varehuset i Åsane.

Siste tur blir i slutten av september, opplyser møbelgiganten i en pressemeldingen.

Ikea peker blant annet på netthandel og hjemlevering som årsaker til at bussen fjernes.

– De siste årene har vi sett at færre kunder benytter seg av busstilbudet, i takt med at stadig flere velger å besøke oss digitalt. Vi har også fått på plass bedre leveringstjeneste som gjør at kundene våre kan få levert varer hjem på døren både raskere og billigere, sier Beate Hagen, som er Market Area Manager i Ikea Norge.

Åpning av nye butikk-konsepter og bedre kollektivtilbud i de to byene er andre grunner til at Ikea mener det er mindre behov for gratisbussene.

– Vi er derfor trygge på at kunder som ikke har eget kjøretøy, likevel vil ha gode transportalternativer, sier Hagen.