Reiseoperatøren Detur er konkurs

Det kriserammede selskapet kansellerte tidligere i år en rekke reiser for å gjennomføre en omstrukturering. Nå gir selskapet opp.

Reiseoperatøren Detur er konkurs .

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– Driftskostnadene med økende og vanskelig å estimere kostnader for flydrivstoff har satt selskapet i en slik posisjon at ledelsen har sett seg nødt til å slå fast at det ikke lenger gir mening å fortsette innsatsen med omorganisering, rekapitalisering eller alternativt salg og dessverre må kunngjøre at Detur er tvunget til å begjære seg konkurs, skriver selskapet i en melding.

Det konkursrammede selskapet skriver at veien tilbake etter pandemien «har vist seg lengre og vanskeligere enn forventet», og at markedet for solferier ikke var i en slik bedring man så for seg.

På sine hjemmesider, skriver Detur at reisende som får sine reiser kansellert kan få refundert beløpet, dersom det er betalt med debet- eller kredittkort. Det er også mulig å kreve refusjon fra reisegarantien via Kammarkollegiet i Sverige eller ved å sende inn krav til bostyrer.

Kansellerte reiser

– Skyggen etter pandemien har egentlig ikke lettet, krigen i Ukraina har påvirket reiselysten og det har vært færre som ønsket, eller kunne, reise. Dette har gjort kundemassen tynnere og samtidig presset markedsprisene på reiser til et lavt nivå, også i høysesong, skriver selskapet.

I september ble det kjent at selskapet kansellerte alle reisene for resten av året, for å gjennomføre en organisasjonsendringer og tilføre ny kapital, for deretter å kunne gjenoppta virksomheten i 2023.

– Dessverre bestemte selskaper bak debet- og kredittkort seg for å holde tilbake betalinger og siden betalingene til flertallet besto av betalinger via nettopp den type betalingsmidler, har likviditetssituasjonen blitt akutt og fristen som kreves for de tiltakene som er planlagt for å sikre overlevelse har blitt erodert, skriver selskapet.

Kastet ut av hotell

Tidligere i høst opplevde flere Detur-reisende å få sine turer avbrutt, mange uten noen forklaring på hvorfor. Ifølge SVT ble gjester kastet ut av hotell dersom de ikke betalte på stedet. Dette til tross for at reisene er forhåndsbetalt til Detur.

Flere fikk da informasjon fra Detur om at selskapet var solgt og at de derfor selv må betale for oppholdet.

Tidlig i juni kansellerte selskapet 90 Syden-turer fra Norge, og flere frustrerte passasjerer sa de ikke hadde fått pengene tilbake.

Detur begrunnet kanselleringene den gang med at manglende etterspørsel hindret dem fra å gjennomføre turene.