Vestre må svare om kraftig økning i Russland-kjøp

Er det et politisk mål å kutte Russland-kjøpene? Og i så fall, hvordan skal det gjøres? Det må næringsministeren svare på.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har fått et skriftlig spørsmål fra Venstre om den norske utenrikshandelen med Russland.

Norsk import av russiske varer har økt kraftig etter Putins invasjon av Ukraina.

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at importen i mai økte med over 30 prosent mot samme måned i fjor.

Det får Venstre til å reagere.

– Tallene er oppsiktsvekkende, og det er rart at det ikke har blitt en større debatt om dette, sier Venstres stortingsrepresentant Alfred Bjørlo til E24.

Han har stilt skriftlige spørsmål til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Bjørlo spør om det er et politisk mål for regjeringen å redusere handelen med Russland, og hvilke nye tiltak regjeringen i så fall vil iverksette.

Han begrunner spørsmålet med at handelen med Russland «bidrar til å finansiere Putins krigsmaskineri»

Alfred Jens Bjørlo (V), her fra Stortingets spørretime ved en tidligere anledning.

– Passiv rolle

Bjørlo mener det bør være et «høyt prioritert politisk mål for Norge å redusere handelen med Russland og sørge for et strengt sanksjonsregime som har reell effekt på russisk økonomi».

– Dette er et av de viktigste grepene for å få slutt på krigen.

Han mener det går for sent med regjeringen.

– Norge har tatt en passiv rolle i forbindelse med sanksjoner. Krigen i Ukraina er inne i en kritisk fase. Norge må ta til orde for strengere sanksjoner enn i dag, sier Bjørlo.

Vil stenge ute russiske fiskebåter

Venstre har fremmet et forslag i Stortinget om forbud mot russiske fiskebåter i norske havner.

Fiskebåter har fått unntak fra forbudet om russiske skipsanløp i norske havner.

– Et minimumskrav er at Norge er like tøffe som EU på havner. Der ligger vi bak EU, sier Bjørlo.

Regjeringen har pekt på at også EU har unntak for fiskebåter.

Venstre mener på sin side at de kan dokumentere at det norske unntaket for fiskefartøy er langt mer omfattende enn EUs unntak. Rapporten viser blant annet at en rekke EU-land inkluderer fiskefartøy i sitt forbud, slik Dagens Næringsliv skrev nylig.

Importerer olje

E24 har tidligere skrevet om den kraftige oppgangen i norsk import fra Russland etter invasjonen av Ukraina.

Venstres Ola Elvestuen uttalte seg kritisk og sa at dette ikke kan fortsette.

Jakub M. Godzimirski, forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi), har understreket at den norske importen fra Russland er begrenset.

En gjennomgang av importtall for mars viste at olje og aluminium var på toppen av listen over varer Norge importerer mest av fra Russland.