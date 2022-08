Musk: – Jeg er her for å sette pris på Norge

STAVANGER (E24): Elon Musk landet i Stavanger mandag morgen og har møtt pressen på vei inn til energimessen ONS.

– Grunnen til at jeg er her er for å sette pris på nordmenn og støtten Norge har gitt til elektriske biler - og nok en gang: tusen takk for det, sier Elon Musk i møte med pressen i Stavanger mandag formiddag.

Han landet med en privatjet på Stavanger Lufthavn klokken 09.20, og ble i en Tesla Model Y kjørt direkte til messeområdet på Tjensvoll.

Her ventet et stort presseoppbud.

– Må bruke olje på kort sikt

ONS er en møteplass for den internasjonale energibransjen, og på vei inn fikk Musk blant annet spørsmål om fremtiden for olje og gass:

– Jeg tror realistisk sett må vi bruke olje og gass på kort sikt, hvis ikke vil samfunnet falle sammen. For at samfunnet skal fortsette å fungere trenger vi olje og gass - spesielt nå med sanksjonene mot Russland. Enhver rimelig person ville konkludert med det.

– Samtidig må vi sette fart fornybar energi, la han til.

På spørsmål om Norge bør fortsette å lete etter olje, svarer Musk følgende:

– Jeg tror noe ytterligere leting er berettiget for øyeblikket, i tillegg til å fortsette å støtte overgangen til elektriske biler. Jeg lurer på om det er mulig for Norge å produsere mer vann- og vindkraft, og potensielt eksportere det til Sør-Europa.

– Men jeg er veldig glad for å være her, jeg ser frem til en flott dag og jeg er alltid glad for å være i Norge, sier Musk.

– Lag flere barn!

I tillegg til å løfte frem fornybar energi og elektriske biler, benyttet Musk også anledningen til å komme med en litt annen anmodning:

– Lag flere barn!

– En av mine favorittsaker jeg er opptatt av er fødselsraten. Man sier gjerne at sivilisasjonen kan dø ut med et smell eller med et klynk. Og hvis vi ikke får nok barn vil vi dø ut med et klynk med voksenbleier - det ville vært deprimerende, sier Musk (som for øvrig har ni barn) og ler.

Musk skal delta på åpningen av konferansen klokken 11.00, der også Kronprins Haakon og Equinor-sjef Anders Opedal er til stede. Det samme er IEA-direktør Fatih Birol og Shell-sjef Ben van Beurden.