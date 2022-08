Amerikansk investeringsgigant kan bli storeier i SAS

Amerikanske Apollo Global Management og SAS inngår låneavtale på 700 millioner dollar, hvis konkursdomstolen godkjenner det. Det kan gjøre investeringsgiganten til storaksjonær i flyselskapet.

LÅNEAVTALE: SAS har fått tilsagn om 700 millioner dollar fra Apollo Global Management.

– Det har vært en veldig lang prosess, og dette er den beste avtalen med de beste vilkårene vi har kommet frem til, sier Louise Bergström, direktør for investorrelasjoner i SAS til E24.

Natt til søndag ble det kjent at det gjeldstyngede flyselskapet SAS har sikret en såkalt DIP-finansiering («debtor-in-possession») fra amerikanske Apollo Global Management, et investeringsselskap som totalt forvalter mer enn 500 milliarder dollar.

Flyselskapet har sikret tilsagn om 700 millioner dollar, betinget at konkursdomstolen i USA godkjenner avtalen, heter det i meldingen. Finansieringen fra Apollo skal bidra til å holde SAS i gang under omstillingsprosessen i selskapet.

Dyr avtale

Renten på lånet tilsvarer referanserenten Term SOFR (Secured Overnight Financing Rate), som i skrivende stund ligger på 2,28 prosent, i tillegg til et påslag på ni prosentpoeng.

Det betyr at rentenivået er på mer enn 11 prosent. Renten vil også økes med to prosentpoeng hvert år ved et eventuelt mislighold, heter det i meldingen.

– Det virker som at renten er høy?

– Ja, det kan man si, sier Bergström.

Jacob Pedersen, flyanalytiker i Sydbank, mener avtalen er dyr, men «helt nødvendig i den situasjonen SAS er i nå».

Kan bli storeier

I børsmeldingen fra SAS oppgis det at Apollo får mulighet til å bli aksjonær i selskapet når konkursprosessen er ferdig.

Pedersen er ikke overrasket over at avtalen innebærer at Apollo kan gå inn som aksjonær.

– Det er som forventet at de finansieringspartene som hjelper SAS med kapital gjennom Chapter 11 prosessen også blir store aksjonærer i selskapet.

Jacob Pedersen, flyanalytiker i Sydbank.

Pedersen understreker at Apollo ikke har mulighet til å eie mer enn 50 prosent i SAS grunnet restriksjoner for amerikanske selskaper.

Han sier det er vanskelig å avgjøre hvor stor eierandel Apollo kan ende med, men han er overbevist om at den vil være betydelig.

– Hvis de lander høyt nok og den danske staten har mellom 22 og 30 prosent, så vil kanskje de to sammen kunne eie 50 prosent.

Tviler på langsiktighet

I børsmeldingen står det at Apollo vil ha mulighet til å avgi aksjer for opp til 250 millioner dollar til den danske stat i forbindelse med Apollos konvertering av DIP-lån til ny egenkapital i selskapet.

– Det forteller meg at Apollo gjerne vil tjene penger på å redde SAS, men det er ikke et selskap jeg forventer skal være aksjonær i SAS om ti år, sier Pedersen.

Tradisjonelt har private equity-fond, slik som Apollo, en begrenset tidshorisont på sine investeringer. SAS har normalt hatt svært langsiktige eiere. Den danske og svenske stat eier fortsatt 21,8 prosent hver mens den norske stat solgte seg helt ut i 2018. Pedersen tror ikke SAS har andre valgmuligheter nå.

– Man kan si at SAS er tvunget til det og at de kanskje ikke har noen andre valgmuligheter. Situasjonen i selskapet gjør at det i prinsippet kunne vært bare en interessert investor, sier Pedersen.

Bergström forteller at SAS er fornøyd med avtalen med Apollo.

– Hvordan de andre eierne reagerer på avtalen må du ta med dem. Både Danmark og Sverige, som vektlegger store og langsiktige eiere, har gått med på denne avtalen, sier hun.

– Hvis Apollo skulle bli aksjonær i SAS, tror du de vil være en langsiktig eier?

– Det må du spørre de om.

Louise Bergström, direktør for investorrelasjoner i SAS.

– Megarisikabelt

Pedersen mener avtalen innebærer stor risiko for Apollo og det er årsaken til at de får en rente på nesten 12 prosent på lånet til SAS.

– Det er megarisikabelt. Eller så ville man aldri kunnet få en så høy rente på et slikt lån. Vi vet enda ikke om denne konkursprosessen ender lykkelig. Det kan bli en solskinnshistorie men det kan også ende med en nødlanding.

Pedersen understreker at Apollo har erfaring fra tilsvarende avtaler.

– Det er en kalkulert risiko. Apollo vet godt hva det vil si og har gjort det med flyselskaper før. De tar seg betalt for å stille risikovillig kapital til rådighet.

Pedersen sier at Apollo er i denne avtalen for å tjene penger og SAS har ikke andre alternativer enn å godta det.

– Det er Apollo som redder selskapet nå og det blir hamrende dyrt. I den forstand kan man si at det er dyrt å være fattig, og det opplever SAS nå på den harde måten.

E24 har ikke lykkes med å komme i kontakt med Apollo Global Management søndag.

