Her er regjeringens strømkrise-plan: Ingen nye tiltak før oktober

1) Strømstøtte til husholdninger: Aasland skriver regjeringen forbereder endringer i strømstøtte-loven, som skal legges frem for stortinget i løpet av september.

Der vil regjeringen foreslå å øke støttegraden for husholdninger fra 80 prosent til 90 prosent for forbruk i september, altså én måned tidligere enn opprinnelig planlagt.

Regjeringen vil også legge frem en evaluering av strømstønadsordningen for husholdninger i statsbudsjettet tidlig i oktober.

2) Tiltak for næringslivet: Aasland skriver at regjeringen samarbeider med partene i arbeidslivet om å finne tiltak for å hjelpe næringslivet med høye strømpriser.

Regjeringen tar sikte på å fremme en egen sak for Stortinget om tiltak for næringslivet senest i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2023.

3) Sikre forsyningssikkerheten: Regjeringen sikter også mot å få på plass en ordning for å sikre den innenlandske forsyningssikkerheten for kraft.

Aasland skriver at det er svært viktig vært viktig at denne type tiltak blir utformet på en måte som ikke svekker kraftsystemets evne til å levere en sikker kraftforsyning til lavest mulig kostnader for samfunnet samlet sett.

Derfor skriver han at han tar sikte på at dette arbeidet sluttføres i høst, og at han vil orientere Stortinget på egnet måte.

4) Andre forhold: Aasland trekker frem energieffektivisering blant andre tiltak som også vil ha betydning for kraftsituasjonen fremover. Regjeringen vil komme tilbake til dette i statsbudsjettet som fremmes tidlig i oktober.

Aasland viser også til at regjeringen sendte inn et forslag om endringer i grunnrenteskatten på høring før sommeren. Det skal legge til rette for bedre fastprisavtaler til folk og bedrifter, skriver han. Regjeringen vil også behandle et forslag om et nytt kontraktsunntak knyttet til slike fastprisavtaler i Stortinget i løpet av høsten 2022, med innføring fra 1. januar 2023.