Oljepengebombe tikker under krisepakke

Oljepengebruken må økes som følge av regjeringens Ukraina-pakke. Det kan føre til økt press på priser og lønninger.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og statsminister Jonas Gahr Støre (Sp) møtte fredag pressen sammen for å presentere innholdet i en ny økonomisk krisepakke for å møte konsekvensene av krigen i Ukraina. I pakken settes det av 14,4 milliarder kroner til håndtering av flyktningstrømmen fra Ukraina og økte bevilgninger til Forsvaret og sivil beredskap.

Fredag la regjeringen frem en ny krisepakke med ramme på 14,4 milliarder kroner for å takle flyktningstrømmen fra Ukraina og styrke Forsvaret og den sivile beredskapen.

Den kommer på toppen av tidligere pakker på 24,7 milliarder kroner til koronatiltak og 19,6 milliarder kroner til strømstøtte.

Konsekvensen er økt oljepengebruk i 2022, fastslår Finansdepartementet.

Det skjer i en situasjon der Norge er inne i en høykonjunktur, med utsikter til tiltalende lønns- og prisvekst og økende rente.

«Økt offentlig pengebruk i en situasjon med høy aktivitet i økonomien og mangel på tilgjengelige ressurser vil forsterke presset på priser og lønninger», advarte Finansdepartementet i budsjettproposisjonen der krisetiltakene legges frem.

Høyre etterlyser kutt

I budsjettproposisjonen kommer regjeringen likevel ikke med forslag til kutt for å veie opp for de økte utgiftene.

Det får Høyre til å reagere.

– Jeg forventer at regjeringen også vil komme med forslag til inndekkinger. For Høyre er det viktig at inndekningen gjøres på en økonomisk ansvarlig måte som ikke skaper for stort press på økonomien som kan føre til enda høyere rente, sier Helge Orten, som sitter i finanskomiteen på Stortinget for Høyre.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) svarer at forslagene til inndekning vil komme senere – i forbindelse med den ordinære budsjettprosessen.

– Jeg kan ikke huske at det kom inndekningsforslag sammen med koronautgiftene våren 2020, sier Støre til NB.

– Vi har to ordentlige poster for dette, revidert nasjonalbudsjett i mai og en budsjettsaldering på slutten av året, sier han.

Unike reserver

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) innrømmer at oljepengebruken etter all sannsynlighet vil gå opp som følge av de nye krisetiltakene.

– Men så er noe av styrken vår at vi har denne typen reserver som vi kan bruke i ekstraordinære situasjoner, som vi er i nå. Da er det rett å styrke Forsvaret og den sivile beredskapen, sier Vedum til NTB.

Støre påpeker at andre land i Europa må ta opp lån for å finansiere konsekvensene av flyktningkrisen. Norge er bedre skodd, fastholder han.

Samtidig mener statsministeren at pengebruken ikke er stor.

– Dette er ikke et raust opplegg, sier han.

– Dette er et opplegg sikret på å kunne møte utfordringene på en sikker og nøktern måte. Så skal vi legge frem et statsbudsjett, som er godt tilpasset den situasjonen norsk økonomi er i.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener norsk økonomi klarer seg bra nå, men at den er nær det som kan bli overoppheting.

Høyt nivå på pengebruken

I selve budsjettproposisjonen kommer Finansdepartementet likevel med tydelige advarsler.

«Oljepengebruken er kommet opp på et høyt nivå og er i 2022 vesentlig høyere enn før koronapandemien, til tross for at de fleste økonomiske tiltak mot pandemien er trappet ned når smitteverntiltakene nå er opphevet», står det der.

Og på sikt må pengebruken ned:

«Hensynet til bærekraften i statsfinansene tilsier at varig økte utgifter må finne inndekning på andre måter enn varig økt oljepengebruk. I årene fremover vil handlingsrommet i statsbudsjettet være vesentlig mindre enn i de foregående årene, samtidig som aldersrelaterte utgifter vil øke.»

De to regjeringspartiene har nå invitert Stortinget til forhandlinger om et bredt forlik om krisetiltakene.