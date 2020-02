Først ga de en advarsel. Fredag kveld stengte politiet restauranten.

Eierne stiller seg uforstående til at restauranten må stenge. – Vi går på et stort tap her.

STENGT: Etter bare to ukers drift måtte spisestedet stenge dørene. Foto: Jannica Luoto

Infinity Bar og Restaurant AS holder til i Håkonsgaten midt i Bergen sentrum.

Selskapet ble registrert i slutten av november i fjor, og restauranten åpnet dørene 24. januar i år.

På menyen står mat fra Midtøsten, det tyrkiske og asiatiske kjøkken.

Men ifølge kommunen har de ikke gyldig serveringsbevilling.

INGEN MAT: Flere gjester måtte snu mens politiet var i lokalene. Foto: Jannica Luoto

Fikk advarsel

Julie Ekeland, avsnittsleder for arbeidslivskriminalitet i Vest politidistrikt, sier at politiet først hadde en kontroll på stedet 31. januar.

– Da fikk de beskjed om at de ikke hadde serveringsbevilgning, og ville bli stengt ved neste kontroll om de ikke innhentet bevilling, sier hun til BT.

Fredag kveld skjedde det, etter at det ble fattet vedtak om stenging med hjemmel i serveringsloven.

Stengte restauranten

Ved 19.30-tiden gikk Kjetil Eidhammer og Christian Fredrik Vedeler i politiet inn på restauranten med vedtaket i hånd.

Tre kvarter seinere var restauranten stengt.

– Det er kommunen som gir serveringsbevilling. Når noen driver uten slik bevilling, er det politiet sin jobb å stenge virksomheten, sier Eidhammer.

POLITI: (f. venstre) Kjetil Eidhammer og Christian Fredrik Vedeler. Foto: Jannica Luoto

– Har sendt inn dokumentene

Irdwan Abdul Gabbar er daglig leder og medeier i Infinity Bar og Restaurant.

Han reagerer sterkt på stengingen, og sier de sendte inn skjema om overdragelse av skjenke- og serveringsbevilling da de overtok restauranten fra den forrige eieren.

– Og samme dag som politiet var her sist gang leverte vi inn de dokumentene som manglet, sier han.

– Stort tap

Gabbar mener det er kommunen som har gjort feil i saken.

– Det er de som roter. Vi burde aldri blitt stengt, sier han.

TAP: Irdwan Abdul Gabbar er frustrert over at de nå må stenge dørene. Foto: Jannica Luoto

Ifølge Gabbar taper de 70.000 kroner på stengingen bare i helgen.

– Nå har jeg over 40 personer som kommer om en time, det skal komme 20 i morgen og 50 på søndag. Vi går på en veldig stor smell her, og et stort tap, sier han.

– Gikk gemyttlig for seg

Men stengt ble det.

– De mener de har snakket med kommunen og fått klarsignal for drive, men vi har ingen informasjon om at vedtaket skal reverseres. De må stenge nå, så kan de klage til kommunen på mandag, sier Eidhammer i politiet, som legger til at aksjonen gikk gemyttlig for seg.

STENGTE DØREN: Daglig leder, Irdwan Abdul Gabbar, mener det er kommunen som har gjort feil i saken. Foto: Jannica Luoto

Konkurransevridende

Julie Ekeland i politiet sier det er viktig at spillereglene følges, og at det er konkurransevridende når noen driver uten bevilling.

– Det er ikke bare å åpne et serveringssted, man må ha bevilling fra kommunen, sier hun.

