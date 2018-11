Investeringene innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning har hatt en vekst i 2018, og SSB anslår at veksten fortsetter neste år.

Virksomhetenes anslag over samlede investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning i 2018 anslås til 221,5 milliarder kroner. Dette er en vekst på 8 prosent sammenliknet med 2017, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er spesielt høye investeringer i kraftforsyning samt olje- og gassvirksomhet som drar investeringsveksten opp. Anslaget for investeringer i kraftforsyning er på 41,1 milliarder kroner i 2018, noe som er 26 prosent over anslaget for 2017.

Veksten ser ut til å fortsette neste år. SSB forventer at kraftinvesteringene øker med 18 prosent i 2019, og at investeringene i olje og gass øker med 20 milliarder neste år – fra 155,5 milliarder kroner til 175 milliarder kroner.

– Anslaget viser en betydelig vekst fra 2018 til 2019. Det er viktig for næringen og gledelig for hele Norge, sier administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass.

Også industriinvesteringene anslås å øke i 2018 – til 23,7 milliarder kroner. Anslaget er 12 prosent høyere sammenliknet med anslaget for 2017. Anslag for 2019 antyder en oppgang i industriinvesteringer på 28 prosent neste år.

Hva angår bergverksdriften viser anslagene en vekst i 2018 på 1,3 milliarder kroner – en oppgang på 141 prosent sammenliknet med 2017. Derimot indikerer anslagene for 2019 en nedgang.