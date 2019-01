Arna og Åsane hadde landets svakeste prisutvikling siste kvartal, viser nye tall fra Eiendom Norge.

Boligprisene har gått ned i hele Bergen.

I dag kom tallene som viser hvordan boligprisene på Vestlandet har endret seg det siste kvartalet. De viser blant annet at Åsane og Arna er bydelene hvor prisene gikk mest ned i hele landet.

Nedgangen der er på 3,7 prosent.

– Jeg opplever kjøperne i Åsane som selektive. Det nok boligene som ikke har den beste beliggenheten som må selges for lavere pris, sier Audun Rasmussen.

Han leder avdelingskontoret til Eiendomsmegler 1 i Åsane.

– Mindre press

Ifølge Rasmussen er boliger i Tertnes- og Morvik-området mer populære enn de som ligger lenger inn i bydelen, blant annet på grunn av solforhold og sjøutsikt.

Disse boligene selges som regel til høy pris, mener han.

– Samtidig har det blitt bygget flere leiligheter, spesielt rundt kjøpesentrene. Derfor er det frigjort flere eneboliger i Åsane enn tidligere. Før sto folk nærmest i kø når eneboliger skulle selges, det er litt mindre press nå, sier han.

Eiendomsmegleren er likevel optimistisk.

– Stort sett har det gått bra den siste tiden. Det har blitt solgt mange boliger, så vi svartmaler på ingen som helst måte, slår han fast.

Jan M. Lillebø

Nedre Nygård populær

– I Bergen sentrum ser vi også forskjeller. Vi har også merket en nedgang i Fyllingsdalen og Laksevåg, mens boligene på Nordnes ofte blir solgt raskt og til en svært god pris, sier Tor Ramsøy som er regionleder for Eiendomsmegler Vest.

Prisen i Bergen sentrum gikk ned med - 3,5 prosent.

– Sandviken har hatt en svakere prisutvikling enn for eksempel Møhlenpris. Vi ser også at Nedre Nygård er blitt et populært boligområde, sier han.

Også i omegnskommunene til Bergen gikk boligprisene tilbake siste kvartal. Minst var nedgangen i Fjell, Sund og Øygarden med - 2,5 prosent.

Lav prisvekst i fjor

Bergen hadde generelt en lav prisvekst i boligmarkedet 2018. I desember falt prisene med 0,4 prosent. Ser man året som gikk under ett, steg boligprisene i Bergen med 1,9 prosent.

Det er mye lavere enn Oslo som opplevde en prisvekst på 6,3 prosent.

Eiendom Norge venter en oppgang i de nominelle prisene i de fleste store byene i Norge i 2019. I Bergen anslår de en vekst på mellom én og tre prosent.

Kenneth Aadland i Proaktiv, har tidligere uttalt til BT at han tror prisforskjellene mellom storbyene kommer til å jevne seg ut i året som kommer.

– Det er ikke naturlig med en så stor prisforskjell som vi ser mellom Bergen, Trondheim, Stavanger og Oslo nå. Vi tror ikke på prisfall i Oslo, og mener at gapet mellom Oslo og Bergen skal bli mindre. Vår analyse er at veksten i utgangspunktet skal være høyere i Bergen.