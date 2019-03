Flere tonn laks ble sendt i retur da Rema 1000-kunder klaget og mente den så «bleik og rar» ut. BT har sporet opp hvor laksen kom fra.

Laksen i frysedisken ser litt pjusk ut. Den er ikke like fet og glinsende som i reklamen for norsk laks. Opphavet er merket med en intetsigende kode og logoen til Domstein Sjømat.

Forbrukere lurer: Er dette virkelig norsk laks?

Smålaksen har lav vekt i forhold til lengde. På slakteriet ble den sortert til den laveste kvalitetsgruppen – «produksjonsfisk».

Dette er den samme kvaliteten den omstridte slaktebåten «Norwegian Gannet» ikke får ta med til utlandet, før den er ordnet på – eller feilrettet – i Norge.

Det blir gjort for å forsvare omdømmet til norsk laks og hindre at fisk av dårlig kvalitet selges til utlandet.

Men den kan selges til norske forbrukere.

Vi har sporet laksens reise til frysedisken.

LYNGHOLMEN, fisken i sjøen høsten 2016:

Ytterst i Sognefjorden er det tett med oppdrettsanlegg. På sørsiden ligger anlegget Lyngholmen i Gulen.

Området er værhardt, men Hisarøyna tar av for de tøffeste bølgene fra storhavet.

Dette er oppdrettsriket til Ola Braanaas og hans Firda Sjøfarmer.

I 2017 produserte Braanaas laks for nesten 800 millioner kroner i 14 anlegg. Det var mindre enn året før, da produksjonen var nær én milliard.

I flere merder var det utbrudd av det smittsomme PD-viruset (Pancreas disease) og gjellesykdom. Mindre fisk ble levert slakteriet.

Braanaas er Sogn og Fjordanes rikeste mann med personlig formue på 2,4 milliarder, beregnet av Kapital.

Selskapene hans produserer laks fra de er små egg, til fem-seks kilos fisker som fraktes i vogntog ut i Europa.

I september 2016 er det klart for nytt utsett av fisk i merdene på Lyngholmen.

Nå veier fisken bare noen hundre gram. På Lyngholmen settes nær 750.000 fisk ut i seks ulike merder.

Mye laks på et lite område betyr gode vekstforhold for lus. Oppdretteren tar sine forholdsregler.

Legemiddelet Tricaine Pharmax kjøpes inn. Det brukes til å bedøve fisk som tas opp fra merden og over i små kar, for å telle lus.

Siden bestilles lusemiddelet Emamcitin Benzoat (EMB). Legemiddelet tilføres fisken gjennom fôret og hindrer at lusen suger seg fast på fisken. Ulempen er at stoffet kan påvirke miljø og krepsdyr, ikke bare lus.

Også avlusningsmiddelet Diflubenzeron kjøpes inn. Det gis i et spesialfôr til fisk som allerede er infisert av lus. I 2017 ble det bestemt at slike stoffer ikke skal brukes på lokaliteter som ligger nærmere enn 1000 meter fra rekefelt. Stoffet hindrer skalldannelse hos lus, men i ulike rapporter går det frem at det også kan ha negativ effekt på andre krepsdyr.

Ifølge overvåkingssystemet Barentswatch gjennomfører Firda Sjøfarmer også minst syv avlusninger uten kjemiske midler – såkalt «mekanisk fjerning». Da pumpes fisken opp fra merdene og bades i varmtvann på 30–33 grader. Lusen løsner før fisken sendes tilbake i sjøen.

Våren 2017 kjøper Firda Sjøfarmer inn et nytt bedøvelsesmiddel – «Finquel vet». Også det brukes ved lusetelling.

Seinere på sommeren, i juli 2017, handles nok et nytt bedøvelsesmiddel – Aqui-S vet. Det er et beroligende middel som kan brukes under lusebehandlinger.

LYNGHOLMEN vinteren 2017: Sykdom og lus

Laksen svømmer fint rundt i merdene til høsten 2017. Det nærmer seg slaktetid.

Men i september påvises smitte av PD-viruset. Alarmen går. Mattilsynet varsles.

PD regnes som den mest utbredte sykdommen i laksemerdene på Vestlandet – smitten flyter fritt i fjordsystemet.

Bryter sykdommen ut, er første tegn at fisken slutter å spise. Etter to-tre uker dør den.

Bukspyttkjertelen (pankreas) skades, og fiskens produksjon av fordøyelsesenzymer svekkes. Spiserørmuskulaturen hemmes, og skader i hjerte og kroppsmuskler reduserer blodsirkulasjon og svømmeferdighetene.

På Lyngholmen gjør Mattilsynet vedtak om «båndlegging». Det blir forbudt å flytte fisk uten Mattilsynets tillatelse. Oppdrettsbåter, fôrflåter og redskaper må desinfiseres.

Måneden etter, i oktober, får Firda Sjøfarmer nytt vedtak mot seg. Antall lus har skutt i været og er høyere enn 0,5 hunnlus i gjennomsnitt pr. fisk, som er grensen. Tellingen viser 1,06 kjønnsmodne hunnlus i gjennomsnitt.

Mattilsynet varsler at det haster med tiltak. De truer med tvangsmulkt om ikke fisken avluses straks.

Firda Sjøfarmer har ikke brukt rensefisk på Lyngholmen, men bare forebyggende behandlinger med legemidler. Nå tas på ny varmtvannsbehandling i bruk.

Ved tellinger i november er lusenivået tilbake under 0,5.

I januar 2018 er all fisk slaktet på Lyngholmen. Anlegget brakklegges – nå skal det stå uten fisk i minst to måneder. Fjorden skal få hvile før ny generasjon settes ut.

PÅ VEI TIL FORBRUKEREN: Resultatet av slaktingen

Etter «svinnet» – antall fisk som dør i merdene – er rundt 630.000 fisk slaktet.

Til sammen 3400 tonn. I gjennomsnitt veide laksen 5,4 kilo. Det er en høy vekt, egnet for eksport til markeder i Europa, Asia og USA.

Fra Lyngholmen blir fisken fraktet med brønnbåt den korte veien til lakseslakteriet Martin E. Birknes Eft. AS på Byrknesøy. Der blir laksen sløyd og pakket.

En jevn strøm av vogntog kjører av gårde på de smale veiene i Gulen med EU-markedene som mål.

Men én last skal bare til Slakteriet Brekke AS, lenger inne i Sognefjorden. Lasten er fisken av dårligst kvalitet.

For på Byrknesøy er fisken sortert etter kvalitet i tre kategorier:

Superior: Førsteklasses laks, uten betydelig feil, fri for sår og med glansfullt skinn.

Ordinær: Laks uten vesentlige feil, men kan ha begrenset ytre eller indre feil. Kan ha moderat misfarging, mindre skader i skinnet, i hoderegionen, på finner og tegn på kjønnsmodning.

Rundt 90 prosent av laksen havner i disse kategoriene, og er klar for markedene i Europa, Asia og USA.

Så er det resten. «Produksjonsfisken».

Slakteriet har delt kategorien inn i to grupper:

Produksjonsfisk B – fisk som er skadet, deformert, kjønnsmoden fisk med full gytedrakt, lite kjøttfarge eller høyt vanninnhold i fileten. Den må «feilrettes» før den blir menneskemat.

Feilretting betyr oftest å skjære bort dårlige deler på fisken.

Produksjonsfisk A, fisken som er liten, ned til ett kilo. Fisken har lav kondisjonsfaktor, eller lav BMI, som vi sier for mennesker.

Det er denne fisken som fryses, pakkes og senere havner hos Rema 1000.

Firda Sjøfarmer sier de ikke har anledning til å treffe Bergens Tidende, men svarer på e-post. På forhånd har vi sendt bilder av fisken fra frysedisken.

Dette svaret kommer fra Braanaas selv. Produksjonssjef Nicolai Sandberg får i oppdrag å besvare ytterligere spørsmål – også dette over e-post.

BT stilte spørsmål om hvorfor fisken hadde «lav kondisjonsfaktor», og om dette hadde sammenheng med lusenivået i merdene, utbrudd av PD-viruset eller andre forhold.

KJØP OG SALG: Omsetningen av laksen

Rema 1000 vil tilby kundene den billigste laksen.

Denne gang skulle forbrukerne få en laks som også var enklere å håndtere. Fisken ble sløyd og innvollene tatt ut, før den kom i frysedisken. Derfor var den tynnere enn «rund fisk».

Mattilsynet flyttet for tre år siden inn i nytt bygg i Thormøhlens Gate i Bergen. Der jobber Lise Rokkones, seksjonssjef for sjømat. Hun mener det kan være mange forklaringer på hvorfor Rema 1000-fisken hadde «dårlig kondisjonsfaktor».

– Av en eller annen grunn har den sluttet å spise. Lusebehandling kan være én årsak. Sykdom en annen. Fisken kan være stresset.

– Er det trygt å spise fisk fra anlegg med utbrudd av PD?

– Er fisken klinisk syk, kan den ikke omsettes. Men fisken kan ha PD-virus, uten å være syk. Og en fisk kan ha hatt en sykdom, og siden blitt frisk. Det er som hos oss mennesker, sier Rokkones.

Fakta: «Produksjonsfisk» Mattilsynet forvalter det statlige regelverket «Forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer».

Her brukes ikke uttrykket «produksjonsfisk», men det heter at «fisk med sår, misdannelser, grove behandlingsfeil eller indre kvalitetsfeil» ikke kan sendes ut av Norge før feilretting har skjedd.

Denne fisken kan kun selges til bedrifter innenlands, som må «feilrette» fisken før den selges videre.

Eventuelt går den uten «feilretting» til fiskemel eller dyrefôr.

Det er oppdrettsnæringen selv som har utarbeidet kvalitetsbegrepene «superior», «ordinær» og «produksjonsfisk» i «Norsk Bransjestandard for fisk».

– Nesten all fisk kan spises – i en eller annen form. Våre kvalitetsforskrifter sier noe om hva som kan gå direkte til mat, og hva som må gjøres noe med for å bli mat, sier Rokkones.

– Laksen hos Rema 1000 er sortert til produksjonsfisk A. Forhandler sier den har en kvalitet som ikke kan selges til utlandet. Er det greit at den selges i norske butikker og «uten feilretting»?

– Ja. Den har dårlig kondisjon, er liten, men denne fisken er trygg å spise uten feilretting. Jeg ser det er vanskelig for forbrukere å skjønne hva «Prod A» er for noe, men det er helt OK å omsette den, sier Rokkones.

Laksen i frysedisken er kjøpt og solgt flere ganger før den havnet hos Rema 1000.

Firda Sjøfarmer solgte først fisken til Bravo Seafood i Florø, en av de største eksportbedriftene i Sogn og Fjordane. De hentet fisken på Byrknesøy.

Heller ikke Bravo Seafood vil møte Bergens Tidende, men innkjøpssjef Håkon Åsvang skriver i en e-post:

Bravo Seafood solgte fisken videre til North Sea Seafood i Sandviken, forhandleren som er eid av sjømatfamilien Fjellskål. De tilbyr fisken videre til Domstein Sjømat.

– Beskjeden vi fikk var at Rema 1000 ønsket den billigste laksen som var salgbar. Laksen er ikke topp kvalitet, men det er ingenting i veien for å spise den. Det er fortsatt en god råvare, sier Svenn Are Fjellskål i North Sea Seafood.

Han sier de tilbød «Produksjon A»-fisk. Sorteringen skjedde fisk for fisk, og produktet hadde «Global GAP-sertifisering.»

– Hva har dere gjort med de nesten fire tonnene som kom i retur?

– De gikk til røykeriet og er varmrøykt som hele sider og rund, vakuumpakket fisk. Mye av den varm- og kaldrøykte laksen som selges i Norge er produksjonsfisk, sier Fjellskål.

Domstein Sjømat er en av leverandørene av sjømat til Rema 1000. Regionleder og innkjøpssjef hos Domstein, Atle Jakobsen, liker ikke situasjonen.

– Denne fisken holdt ikke en kvalitet som vi vil være kjent for, understreker Jakobsen.

Domstein hadde ikke informasjon om at dette var «produksjonsfisk».

– Den ble kjøpt fra North Sea Seafood som fullverdig sortert laks på ett til to kilo. Beslutningen om innkjøp ble tatt av vår avdeling i Bergen. Vi skal levere kvalitetsfisk til butikkene, og jeg ønsker ikke å forhandle «produksjonsfisk». Jeg vil følge nøye med at det ikke skjer igjen, sier Jakobsen.

Rema 1000 har sitt regionkontor på Minde. Der sitter salgssjef Christian Eskedal og følger salgstallene i kjedens butikker på Vestlandet.

Det var han som før jul bestemte å trekke laksen fra Lyngholmen fra markedet da det kom klager fra kunder i tre ulike Rema 1000-butikker.

I fjor solgte Rema 1000 to partier og 20 tonn «produksjonsfisk» i sine butikker på Vest-landet. Eskedal er ikke misfornøyd med salget – selv om ikke alle kundene var fornøyde. Kundene hadde klaget – laksen så dårlig ut, og en forbruker hevdet det var lus på den.

Av det siste partiet laks i Rema 1000-butikkene, ble derfor 3,8 tonn sendt i retur.

Biler fra Domstein Sjømat kjørte rundt for å samle inn all usolgt fisk fra frysediskene.

49 kroner kiloet

– Prisen har variert fra 99 kroner kiloet og helt ned til 49 kroner. Så rimelig laks finnes knapt andre steder. Dette er et tilbud som har kommet forbrukerne til gode, for å si det mildt. Men da det kom klager, trakk vi hele partiet tilbake, sier Eskedal.

– Hva synes du om at laksen hadde så lav kvalitet at den ikke kunne selges til utlandet?

– Nei, det vet jeg ikke noe om.

– Fisken kommer fra et oppdrettsanlegg der det har vært problemer med lus og sykdom. Er dette informasjon også Rema 1000 har interesse av?

– Alle våre leverandører er bundet av leverandøravtaler der vi setter krav til sporing bakover i verdikjeden. På kort tid skal vi kunne hente slik informasjon, om det er behov for det. I dette tilfellet har det ikke vært behov for det, sier Eskedal.

– Vil Rema 1000 fortsette å selge «produksjonsfisk»?

– Vi har ikke denne laksen i butikkene nå, men utelukker ikke at vi vil ha den i fremtiden. Vi vil fortsatt ha den billigste laksen i våre butikker, sier Eskedal.