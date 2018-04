EN FORNYET MÅNELANDING: Det er det disse entusiastene håper på i Øygarden. Fra venstre; Rolf Jacobsen i Statoil, Ole Børge Yttredal i Norsk Industri, Kåre Gunnar Fløystad i Zero, Sverre Overå i Statoil, Ottar Vik i CCB Kollsnes, ordfører i Øygarden Børge Haugetun og Oscar Eide i CCB Kollsnes. FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Like viktig som byggingen av Bergensbanen

Å få bygget en infrastruktur for samling og lagring av CO₂ utenfor Øygarden, er like viktig som byggingen av Bergensbanen var i sin tid, mener fagsjef Kåre Fløystad i klimastiftelsen Zero.