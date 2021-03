Flyekspert varsler flybilletter til 10 kroner til sommeren

De fleste av oss planlegger norgesferie til sommeren. Fem flyselskaper forbereder priskrig for å sikre seg passasjerer og markedsandeler innenlands.

Så lenge koronasmitten herjer, er det stor usikkerhet, og dermed kan passasjerene vente med å bestille billetter til rett før de skal reise. Foto: Vidar Ruud / NTB

Flyselskapene forbereder seg på det som forhåpentlig skal bli en bedre sommer etter et rekordlavt antall reiser med fly den siste tiden. For tiden taper selskapene store beløp hver måned. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Fire av fem av oss planlegger en sommerferie i Norge på grunn av pandemien, viser en ny undersøkelse. Det ser ut til at det blir utfordringer med å reise til utlandet som normalt, særlig utenfor Norden.

– Hvis dette blir resultatet, tror jeg Wizz Air vil slå til med svært lave billettpriser, kanskje helt ned til 10 kroner for en enveisbillett innenlands. Jeg tror ikke SAS, Norwegian, Flyr og Widerøe vil følge på med så lave billettpriser, men det ligger i kortene at det vil bli priskrig mellom SAS, Norwegian og Flyr, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair.

Han legger til at om etterspørselen blir høy, vil billettprisene øke igjen. Det skjer hvis flyselskapene greier å balansere etterspørsel og antall flyseter.

– Det store spørsmålet er om flyselskapene har is i magen og beholder kapasiteten hvis passasjerene venter til kort tid før avreise med å booke flybilletter, i motsetning til det som er normalen, som er å booke to–tre måneder eller mer før reise, sier Elnæs.

- Tøft

På rutene innenlands der alle disse flyselskapene er aktører, vil det bli tøft. Det bekrefter økonomiprofessor Frode Steen ved Norges Handelshøyskole i Bergen.

– Hvis det ikke er plass til alle selskapene, vil man kunne risikere et ventespill der man ofrer penger gjennom kunstig lave billettpriser en periode, sier han.

Siden konkurransen neppe kan sies å være drevet av en dominerende aktør slik som før, da SAS solgte veldig lavt prisede seter i konkurransen mot Norwegian, er det heller ikke noen som kan eller vil gripe inn mot en slik konkurranse.

– Da blir det spørsmål om hvem som har ressurser til å slåss hardest og lengst, sier Steen.

Luftfartsekspert og førsteamanuensis Espen Andersen ved Handelshøyskolen BI mener priskonkurransen blir interessant på rutene der Wizz Air og Flyr kommer inn. Han tipper at SAS og Norwegian kommer til å sette prisene kraftig ned her.

– Men de dekker ikke hele markedet, så det vil gjelde enkelte ruter. Innad i Norge blir det rutene mellom Oslo og byene Bergen, Stavanger, Trondheim og kanskje Tromsø, sier han.

Andersen mener at de tre selskapene SAS, Norwegian og Widerøe ikke er interessert i konkurranse. Hvis de har markedet, vil de ikke la seg friste til å senke prisene for å få flere passasjerer.

– Da tenker du: OK, dette kommer opp igjen. Nå har vi is i magen en stund.

Svir av penger

Flyselskapene forbereder seg på det som forhåpentlig skal bli en bedre sommer etter et rekordlavt antall reiser med fly den siste tiden. Nå taper selskapene store beløp hver måned.

Sammenlignet med 2019 er reduksjonen i antall passasjerer innenlands på 75 prosent, mens reduksjonen er på 90 prosent for utenlandspassasjerer.

Denne våren er det anslått at SAS brenner av mellom 500 og 750 millioner svenske kroner i måneden. Samtidig har selskapet mellom 5 og 6 milliarder kroner igjen etter milliardtilførselen i fjor høst.

Hans Jørgen Elnæs anslår at Norwegian svir av opp mot 175 millioner norske kroner i måneden. Selskapet er samtidig midt i en rekonstruksjonsprosess der de håper å komme til enighet med kreditorene sine for å sikre videre drift.

Det nye selskapet Flyr er ikke i lufta ennå, og de har heller ikke noen fly, men fikk inn 600 millioner kroner under børsnoteringen 1. mars. Wizz Air er et solid selskap som ved årsskiftet hadde 1,3 milliarder euro tilgjengelig. De kan holde det gående i opptil to år uten noen særlige inntekter.

Manuell prising

Analytikerne er også usikre på hvordan selskapene planlegger prissettingen.

Espen Andersen på BI forteller at det som skjedde under pandemien, var at alle selskapene skrudde av de automatiske prissettingssystemene. Da var det et system som ikke fungerte.

– Hva som vil skje nå etterpå, er uklart. For vi skal opp igjen, men det er usikkert hvordan oppgangen kommer til å bli. Selskapene kommer til å famle litt og bruke manuell prising, mener han.

Så lenge koronasmitten herjer, er det stor usikkerhet, og dermed kan passasjerene vente med å bestille billetter til rett før de skal reise.

– Dermed blir det komplisert for flyselskapene å beregne hvor mye kapasitet de skal sette inn, hvor skal de fly og hvilke priser som skal legges ut, sier Elnæs.

