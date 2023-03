Marhaug: – Urfolk skal beskyttes, ikke beskytes. Hårreisende av Statkraft i Chile.

SV og Rødt krever at næringsministeren tar affære etter at urfolksaktivister ble skutt på Statkrafts anlegg i Chile. Jan Christian Vestre opplyser at han er blitt orientert og er i dialog med Statkraft.