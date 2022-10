Briter demonstrerer mot nytt prishopp på strøm: – Jeg er desperat

Glasgow/Stirling (E24): Tusenvis av briter demonstrerer mot svært høye strøm- og gasspriser, som fra lørdag av går opp 25 prosent.

– Som et av slagordene sier, «nok er nok». Nå er grensen nådd, sier 63 år gamle Moira og ber E24 komme tilbake om to måneder for å se hvordan ting er da.

Mens strømprisen faller kraftig i Norge lørdag, samles briter fra Plymouth i sør til Aberdeen i nord for å demonstrere mot nok et hopp i strøm- og gassprisene.

Midt i den travle handlegaten Buchanan Street i Glasgow har hundrevis møtt opp for å demonstrere under ulike paroler. Blant dem er pensjonisten Moira (63), som aldri før har demonstrert, før nå.

Hun forteller at hun er alvorlig bekymret.

– Jeg går en våt, kald vinter i møte i energifattigdom. Jeg er enke og jeg har bare meg selv å støtte meg på, så det er virkelig grusomt, sier hun til E24.

Nærmere 1000 hadde møtt opp i den skotske storbyen Glasgow for å demonstrere under ulike paroler lørdag.

Prisøkning

Fra lørdag er det nye pristaket på strøm 34 pence pr. kilowattime, mens det for gass er på 10,3 pence pr. kilowattime, altså like over fire norske kroner for strøm og like over én krone kilowattimen for gass.

Det er en økning på rundt 25 prosent fra hvordan prisene har vært gjennom sommeren.

Til sammenlikning er strømprisen på øst- og sørvest-landet, hvor strømmen er dyrest i Norge, i snitt på rundt én og en halv kroner kilowattimen lørdag, inkludert nettleie og avgifter. Og det før strømstøtte.

Ifølge VGs beregninger ligger det pr. nå an til at man kan få mer i strømstøtte enn man betaler for strømmen.

Demonstrantene sto blant annet opp mot den pågående levekostnadskrisen som brer seg over Storbritannia i disse dager.

– Har rett og slett ikke råd

63 år gamle Moira mener prisøkningen er umoralsk og burde ha vært ulovlig. Å møte vinteren med dagens prisøkning, har satt folk i absolutt nød, ifølge pensjonisten.

– Jeg har slått av all varme i huset, men jeg har ikke noe valg fremover når det blir kaldere. Skottland og Norge har kalde vintre. Jeg kommer til å få en enorm regning som jeg rett og slett ikke har råd til å betale.

– Jeg er desperat, som så mange andre. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, men må ta hver dag som den kommer, sier Moira.

Ventet 80 prosent prishopp

I utgangspunktet ventet britene en 80 prosent høyere strøm- og gassregning de kommende tre vintermånedene.

I slutten av august varslet forvaltningsorganet Ofgem at en gjennomsnittlig husholdning etter dagens prisøkning, ville betale 3.549 pund, like over 43.000 kroner i året, i året for strøm- og gass.

Noe av det første ferske statsminister Liz Truss gjorde da hun kom til makten, var å sette et pristak.

Den samme gjennomsnittlige husholdningen vil nå i stedet ikke betale mer enn 2.500 pund i året, like over 30.000 norske kroner.

Til tross for at regjeringen går inn og betaler en betydelig andel av folks strøm- og gassregninger, er lørdagens prishopp fremdeles stort for mange.

Regningen vil være dobbelt så høy som på samme tid for to år siden, ifølge Energy Action Scotland.

– Panikk

To dager før prisøkningen møter E24 Kenny Anderson, mens han er på jobb på puben No. 2 Baker Street i Stirling, en by midt i Skottland. De høye strømregningene bekymrer både eldre og yngre.

– Nå går også både husleie, renter og priser generelt opp. Folk er i ferd med å få panikk, sier Kenny Anderson til E24.

Kenny Anderson sier at strøm- og gassprisene er et svært sentralt samtaleemne både med familiemedlemmer og venner.

Han og samboeren bor i en liten treroms leilighet i Stirling. Deres forrige strøm- og gassregning var på like i overkant av 300 pund, over 3.600 kroner med dagens kurs.

Anderson har sett regningen omtrent tredoble seg bare siden april.

– Det har vært sinnssykt, sier Anderson.

Som Moira, har ikke Kenny og hans samboer heller på noe varme i leiligheten.

– Nå er det slik at jeg har to gensere på, en T-skjorte, en hettegenser, en shorts og treningsbukser over. Jeg putter bare flere og flere lag med klær på, sier Anderson.

De mange demonstrantene hadde med seg ulike plakater til demonstrasjonen lørdag.

– Det er en grense

Været veksler mellom sol og regn i Glasgow lørdag. Flere sier at det først er denne uken at de har begynt å kjenne at kulden har startet å krype innpå.

Og når flere ville ha skrudd opp varmen, skrus altså prisene opp.

Høyskolelæreren Ross (22) har virkelig begynt å kjenne at det nå er vanskeligere og vanskeligere å få endene til å møtes. Også han har møtt opp på demonstrasjonen lørdag, under parolen til folkebevegelsen Don’t pay UK.

– Jeg har ikke på varmen, jeg har bare på meg flere og flere gensere, prøver å unngå å bruke strøm og jeg lader mobilen min på jobb. Men det er en grense for hva man kan klare å gjøre, sier han til E24.

Høyskolelærer Ross er bekymret for hvordan hans eldre naboer vil takle vinteren.

Forventer flere underskrifter

I flere byer i Storbritannia har demonstranter fra folkebevegelsen brent sine strøm- og gassregninger lørdag, ifølge bevegelsen.

«Don’t pay UK» sier at dersom de får én million underskrifter, så skal alle nekte å betale strøm- og gassregningene. Per i dag har like over 193.000 signert oppropet.

– Etter hvert som kulden begynner å bite og inflasjonen stiger, forventer vi at mange flere vil signere oppropet i ukene som komme, etter prisøkningen, sier en talsperson for bevegelsen, til E24.

Høyskolelæreren i Glasgow sier målet med at én million briter nekter å betale regningen, er å påvirke kontantstrømmen til strømselskapene så mye, at de ser seg nødt til å sette ned prisen.

