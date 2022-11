Hodejegere frykter at utenlandske ledere holder seg unna Norge

(Aftenposten/E24) Svenske Ulrica Fearn gikk nylig fra Equinor til en mye bedre betalt lederjobb i Carlsberg etter bare ett år i det norske selskapet. Hodejegere tror flere utenlandske ledere vil følge hennes eksempel.

Svenske Ulrica Fearn kan trolig mangedoble lønnen ved å gå fra jobben som finansdirektør i Equinor til samme stilling i danske Carlsberg.

Ulrica Fearn begynte som konserndirektør for finans i Equinor i juni i fjor og flyttet til Norge. Men alt i høst gikk hun til en tilsvarende jobb i den danske bryggerikjempen Carlsberg.

Dersom Fearn hadde fortsatt i Equinor, ville hun trolig kunne tjent et sted mellom 8–10 millioner kroner i år. Dette fordelt på fastlønn, bonus og tildeling av aksjer. Det er en solid avlønning.

Men likevel: Dersom Fearn får samme betingelser som sin forgjenger i Carlsberg, kan hun med god uttelling tredoble lønnen i Danmark. Carlsbergs forrige finansdirektør tjente totalt 36 millioner norske kroner i fjor.

Det har vært en økning i andelen utlendinger i ledelsen i de største norske selskapene de siste årene. Men nå tror hodejegere E24 har vært i kontakt med, at andelen vil synke.

Årsaken det pekes på, er statens nye retningslinjer for lederlønn. Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har lagt frem tiltak for å dempe lønnsvekst og bonus hos lederne i de statlige selskapene

Strammer inn lederlønn i statlige bedrifter Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) la nylig frem flere tiltak for bremse veksten i lederlønningene der staten er eier.

Topplederne skal i utgangspunktet ikke få større lønnsøkning i kroner og øre enn hva snittet av de norske ansatte får.

Årsbonusen kuttes fra maks 50 prosent av fastlønn til maks 25 prosent.

For konserndirektører med fastlønner mellom 2–5 millioner kroner, vil det bety at mulig maks årsbonus reduseres med 1–2,5 millioner kroner.

– De statseide vil slite

Hodejegerne tror forskjellene i lønn mellom ledere i statseide norske selskaper og deres utenlandske konkurrenter blir for stor.

– Det er manko på talent og kompetanse i Norge. Og så kommer dette på toppen. Vi er redd for at du nå får en todeling av norsk næringsliv, sier Mette Krogsrud i hodejegerfirmaet Spencer Stuart.

– De private vil være konkurransedyktig i kampen om de beste lederne. Det gjelder både på nordisk og internasjonalt nivå. Men de delvis statseide selskapene vil slite med både å skaffe seg og å beholde lederne som er nødvendig for fremtiden, sier hun.

Les også Dette tjener de best betalte topplederne i statlige selskaper

– Lukker døren for utlendinger

– Hva er bøygen når det gjelder å få utenlandske ledere til å flytte til Norge?

– Det er mangefasettert. Norge appellerer til mange ledere fordi Norge som samfunn har høy tillit og en attraktiv livsstil. Men det er klart at lønnsnivået ikke står i stil med hva gode internasjonale ledere kan få andre steder. Og det ikke lenger unna enn i Danmark og Sverige, sier Krogsrud.

Advokat og partner Trond Olsen i konsulentselskapet EY jobber med å lage lønnspakker for ledere.

– Jeg tror at man med dette lukker døren for nye utenlandske ledere i de delvis statseide, børsnoterte selskapene, sier Olsen om statens nye retningslinjer.

– Du får ikke noen utenlandske ledere til å begynne på disse betingelsene. Spesielt ikke innen teknologi eller olje og gass.

Er urovekkende

Det blir nok ikke arrangert fakkeltog noe sted i Norge for å hindre at statens nye prinsipper for lederlønn blir gjennomført. Ingen synes synd på disse lederne. Men spørsmålet er om verdiskapingen i selskapene vil lide dersom det blir manko på utlendinger i ledelsene?

– For eksempel å få gode utenlandske finansdirektører til Norge, er nå nesten umulig. Det er urovekkende fordi at det er viktig for de norske selskapene å få inn god internasjonal kompetanse. Spesielt for de som opererer internasjonalt, sier Krogsrud.

Konsernsjef Anders Opedal i Equinor forteller at de opplever at mange utenlandske fornybarselskaper har «dype lommer» i konkurransen om de beste lederne.

Vil ha mangfold i meninger

Kort tid etter at Anders Opedal tok over som konsernsjef i Equinor i fjor, var tre av 11 i hans konsernledelse utlendinger. Nå er det bare én igjen. Og når også britiske Al Cook snart slutter, vil alle være norske. Om ikke Opedal tar grep.

– Hvor viktig er det for deg å unngå en helnorsk ledelse i Equinor de neste årene?

– En ting som jeg setter mest pris på, er mangfold i meninger. Og det får man ved å ha en gruppe som har ulik kultur, nasjonalitet, kjønn, utdanning og sosial bakgrunn, svarer Opedal.

– Er det vanskeligere å rekruttere internasjonale ledere enn nordmenn?

– Vi opplever at det er veldig mange internasjonale ledere som lyst til å begynne i Equinor og vi har også rekruttert slike. Men det er klart at dette er et arbeidsmarked med sterk konkurranse og høyere lønninger enn vi er vant med her i Norge.

Opedal legger til at Equinor prøver å tilby utenlandske ledere en pakke som består av mer enn bare lønn.

– Det er mer enn lønn som gjør lederstillinger i de store, internasjonale, norske selskapene attraktive, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Vestre: – Ikke noe nytt

– At vi har ulikt nivå på lederlønninger i og utenfor Norge er ikke noe nytt. Det er også mer enn lønn som gjør lederstillinger i de store, internasjonale, norske selskapene attraktive, fremholder næringsminister Vestre.

Han sier at staten er opptatt av at det i selskapene er mangfold i bakgrunn og erfaring

– Er det viktig med ledere med utenlandsk bakgrunn?

– I noen tilfeller vil det at ledere har utenlandsk bakgrunn kunne være sentralt for å få frem flere perspektiver og dermed et bedre beslutningsgrunnlag. I andre tilfeller kan det være andre typer mangfold som er mer relevante, svarer Vestre.