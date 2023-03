Mowi-sjefen om regjeringens skatteforslag: - Veldig skuffende

Grunnrenteskatt er en ekstra skatt på bruk av fellesskapets verdier – som å utnytte vassdrag eller vind til kraftproduksjon, eller fjorder til oppdrett.

Regjeringen vil ha 35 prosent skatt på oppdrett av ørret og laks, som er lavere enn i høringsnotatet der det lå inne en skatt på 40 prosent.

Regjeringen forslår at inntekter baseres på markedsverdi på merdkanten, som selskapene selv setter for 2023. Regjeringen har gått bort fra forslaget om normpriser basert på Nasdaq-priser.

I 2024 tar regjeringen sikte på å opprette et uavhengig prisråd. Rådets oppgave skal være å fastsette markedsverdier ved merdkanten for laks, ørret og regnbueørret fra 2024. Forskriften om et slikt prisråd sendes på høring.

Regjeringen foreslår et bunnfradrag på 70 millioner kroner for å sikre at det bare er store selskaper med store overskudd som betaler grunnrenteskatt. Dette er høyere enn i høringsnotatet, der det var skissert et bunnfradrag på enten 54 millioner eller 67,5 millioner kroner.

Negativ grunnrenteinntekt fremføres med rentetillegg, og skatteverdien av negativ grunnrenteinntekt ved opphør vil utbetales. Departementet vil vurdere hvordan et opphørskrav skal kunne pantsettes.

Skatten har virkning allerede fra 1. januar 2023.

Halvparten av inntektene skal gå til kommunesektoren.

Produksjonsavgiften settes til 90 øre per kilo, og kan trekkes fra i fastsatt grunnrenteskatt krone for krone. Avgiften skal gi stabile inntekter til vertskommunene og -fylkeskommunene.

Da lakseskatten ble sendt ut på høring kom det inn rundt 420 høringsinnspill.